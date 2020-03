Bruiloften massaal verplaatst door coronacrisis, ondernemers adviseren om doordeweeks te trouwen

Door de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden veel bruiloften afgelast. Dat is niet alleen een ramp voor de bruidsparen, maar ook voor de ondernemers in de trouwbranche. Zij zien hun inkomsten wegvallen nu een streep is gegaan door een deel van het trouwseizoen. Trouwfotograaf Jessica van Duren uit Eindhoven wil de ondernemers en toekomstige echtparen helpen.

Ze is een instagramaccount genaamd Wedding Business Hub gestart waar vooral de ondernemers uit de trouwwereld terecht kunnen met vragen, oplossingen en om elkaar te steunen. "Iedereen is heel positief en creatief in onze wereld, maar dit hakt er wel heel erg in. Met name de jonge ondernemers die eenverdiener zijn, worden echt geraakt", vertelt Van Duren. Ondernemers in de branche verdienen tussen april en september hun hele inkomen voor de rest van het jaar.

Trouwambtenaar Ellen Beusen uit Waalre bevestigt dat. "Er stonden bij mij tot 1 juni tien bruiloften gepland die nu allemaal niet doorgaan. Dat gaat om duizenden euro's." Ze is zzp'er, maar al enkele jaren bezig en heeft voldoende reserves met haar man die fysiotherapeut is om het even uit te houden. "Maar ja, mijn man kan nu ook niet werken volgens de nieuwe richtlijnen, dus het moet niet te lang duren", vertelt de trouwambtenaar.

Andere datum

Het verplaatsen van een huwelijk is niet eenvoudig. "Je hebt een heel team om je heen verzameld dat je vertrouwt en dat bij je past, zij moeten maar net op de nieuwe datum kunnen." Volgens Jessica zit de oplossing in het doordeweeks trouwen. Trouwambtenaar Ellen is het daarmee eens: "Qua speciale data en numeriek is 2020 een heel mooi jaar, dus veel data in de weekenden zitten tot september helemaal volgepland bij locaties en ondernemers."

Bruiloften zijn vaak op vrijdag of zaterdag, maar er is niets op tegen om juist op een andere dag te trouwen volgens de twee onderneemsters. "Als je doordeweeks trouwt is het vaak goedkoper, de ondernemers die je bij de bruiloft wil betrekken zijn vaak gewoon beschikbaar en je hoeft je bruiloft ook niet nog heel lang uit te stellen", zegt Jessica. Andere voordelen daarvan zijn dat er in 2021 ook genoeg ruimte blijft voor 'nieuwe stellen' om te trouwen en de ondernemers toch voldoende verdienen om rond te komen.

Hartverwarmend

Er zijn er ook stellen die de ondernemers willen helpen vertelt Ellen. "Ik had een bruidspaar dat juist een aanbetaling wilde doen om mij te helpen. Ze wilden sowieso getrouwd worden door mij, ook al is dat nu wat later. Dat is echt hartverwarmend." Het is een beeld dat Jessica ook herkent. Stellen willen waar mogelijk ook wel de ondernemers helpen overeind te blijven zodat ze er straks nog zijn als de bruiloft doorgaat. Mocht er toch gedoe over een aanbetaling ontstaan dan heeft ze een jurist op haar platform die kan ondernemers en stellen kan helpen.

Wat voor Jessica in ieder geval vast staat, is dat de bruiloften die dit jaar wel doorgaan heel bijzonder gaan worden. "Iedereen heeft elkaar gemist en komt dan weer bij elkaar. Het vieren van de liefde zal nog meer gebeuren dan normaal en ik denk dat dat misschien wel de winst van deze hele crisis is."

