't Brabants Buske gaat tóch rijden, kriskras online door de provincie

Het populaire Brabants Buske, die normaal kriskras door de provincie toert, blijft voorlopig even op stal vanwege het coronavirus. Maar, we rijden wél online verder.

Met een livestream op Facebook kun je aanstaande zaterdag kletsen met het team van 't Brabants Buske. De kijkers bepalen, zoals altijd, wat we gaan zien tijdens deze livestream. Ook gaan we live videobellen met de kijkers. Hoe vermaken zij zich thuis? Kunnen we ergens mee helpen? Of willen ze iemand een hart onder de riem steken?

Een rondleiding tijdens het klussen in en rondom huis, een muzikale ode aan een dierbare, alles kan. Laat het horen, zaterdag tussen 14.00 en 14.45 uur!

Als je een ander idee hebt, misschien een leuke foto of een grappig filmpje wat je met ons wilt delen, stuur dan een berichtje naar 't Brabants Buske via Facebook of stuur een mailtje naar brabantsbuske@omroepbrabant.nl.

Een samenvatting van de Facebook-stream zal later ook te zien zijn op tv. Vanaf 17.42 uur is de uitzending te bekijken op Omroep Brabant TV.