YouTubers Thijs en Joep pakken 'eenzaamheidsvirus' aan met brievenactie voor eenzame ouderen

Thijs Meeuwsen uit Vught en Joep ten Hove uit Sint-Oedenrode, die eerder als Bucket Boys filmpjes maakte, hebben nu Youtube-kanaal 'frits' waar ze filmpjes maken die mensen dichter bij elkaar brengen. "We hebben met 'Club Hug' mensen aangemoedigd om elkaar op straat te knuffelen, maar dat kan nu natuurlijk niet meer", vertelt Thijs. Eerder maakten ze ook een achtdelige serie over alzheimer en ze liepen mee op een zorgboerderij in Mariahout waar zestig bejaarden wonen met die ziekte.

Twaalfduizend rozen

"Op 18 maart brachten we in heel Nederland bloemen rond. Bloemen die eigenlijk zouden worden weggegooid gingen naar ouderen, verzorgers en andere harde werkers", vertelt Thijs verder.

Na deze actie werden Joep en Thijs door verschillende instanties benaderd met de vraag of ze iets konden betekenen voor de eenzame ouderen.

Buddy voor eenzame oudere

De twee YouTube helden hebben Buddy Clubhug bedacht waar iedereen zich als buddy kan melden, om de eenzaamheid tegen te gaan. "Schrijf een brief naar iemand die eenzaam thuis zit, wij verzamelen alle brieven en bezorgen ze inclusief bloemen bij ouderen die wel wat afleiding kunnen gebruiken", vertelt Thijs. Als de brief is aangekomen, neemt de ontvanger contact op en kan er misschien ook een praatje gemaakt worden. Er hebben zich al 300 mensen aangemeld.

