Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht volgende week tekort aan ic-bedden

"Het is op het moment echt spannend", dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij verwacht dat er in april te weinig intensive care-bedden zullen zijn.

"Als we kijken naar de voorspelling van het RIVM dan kunnen we uitgaan van 1600 patiënten op de intensive care op 1 april. Die bedden hebben we niet", aldus Gommers. "Niet iedereen is even ver. We zien dat Brabant verder is omdat daar de druk hoger is."

De piek wordt verwacht eind mei. "Dat is fijn, want in de tussentijd worden er veel stappen gezet. Daarmee kopen we tijd", aldus Gommers.

Tweede Kamer wordt bijgepraat

De Tweede Kamer wordt woensdag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen over het coronavirus. Naast Gommers is ook Jaap van Dissel van het RIVM aangeschoven. Het RIVM heeft de voorzichtige prognose uitgesproken dat de verspreiding van het coronavirus is Nederland lijkt af te remmen.

