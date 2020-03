Vereniging voor Intensive Care maakt zich zorgen om samenwerking met ziekenhuizen buiten Brabant

"Het is op het moment echt spannend", dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij is bang dat er in de toekomst mogelijk te weinig intensive care-bedden in ons land zullen zijn. Dit zou volgens hem op 1 april al het geval kunnen zijn.

Gommers praatte woensdagochtend Kamerleden bij over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Als we kijken naar de voorspelling van het RIVM dan kunnen we uitgaan van 1600 patiënten op de intensive care op 1 april. Die bedden hebben we niet", aldus Gommers. "Niet iedereen is even ver. We zien dat Brabant verder is omdat daar de druk hoger is."

'Echt spannend'

De piek is nog niet bereikt. "Dat is fijn, want in de tussentijd worden veel stappen gezet. Daarmee kopen we tijd", legt Gommers uit. "We zijn begonnen met het weghalen van patiënten uit Brabant. De andere intensive cares in het land lopen nu ook vol, op het moment is het echt spannend."

Door het verplaatsen van patiënten verblijven er op dit moment meer Brabanders op de intensive cares buiten Brabant, dan in Brabant zelf. "Als je op bezoek gaat bij ziekenhuis Bernhoven merk je dat alles daar om corona draait. In het noorden is dat anders, die willen soms nog even overleggen of er patiënten opgenomen kunnen worden." Over die houding maakt Gommers zich zorgen.

'Samenwerking niet optimaal'

Gommers krijgt veel signalen uit Brabant waar volgens hem 'echt spanning' is. "De samenwerking met andere ziekenhuizen loopt nog niet optimaal, ik heb nog teveel bezorgde specialisten aan de telefoon."

Kijk hieronder hoe Kamerleden werden bijgepraat over het coronavirus. Tekst gaat verder na de video.

'Het ontbreekt aan landelijke regie'

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care ontbreekt het aan landelijke regie. Hij wil meer militaire aansturing op landelijk niveau. "Het schuurt, de collega's in Brabant hebben gewoon nu hulp nodig." Aan die betere samenwerking met hulp van Defensie wordt op dit moment gewerkt: "Eind van deze dag moet die samenwerking en coördinatie echt beter werken."

Is er niet meer samenwerking met andere landen nodig? Gommers: "Ik weet dat er in Limburg overleg is met een Duits ziekenhuis, in Aken. Die zijn bereidwillig. Ik neem aan dat dat op meerdere plekken zo zou kunnen zijn. Ik heb daar geen actueel informatie over."

Zorgpersoneel niet verplaatst

Gommers wil dat het zorgpersoneel blijft werken op de plek waar ze normaal werken. "We willen wel dat de huidige capaciteit verdubbelt, overal. Dan moet je geen zorgpersoneel gaan verplaatsen, ze moeten op de plek waar ze nu werken de capaciteit vergroten."

Waarom loopt de samenwerking stroef? "We vragen nogal wat van het systeem, we hebben nog nooit zo'n groot landelijk probleem gehad. Waar ik blij van wordt, is de expertise van het leger op dit gebied. Ik heb er vertrouwen in dat ze aan het eind van de week op de rit zijn."

Tweede Kamer wordt bijgepraat

De Tweede Kamer wordt woensdag bijgepraat over de laatste ontwikkelingen over het coronavirus. Naast Gommers is ook Jaap van Dissel van het RIVM aangeschoven. Het RIVM heeft de voorzichtige prognose uitgesproken dat de verspreiding van het coronavirus is Nederland lijkt af te remmen.