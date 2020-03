Psychologen roepen hun collega's op: sta artsen en verpleegkundigen bij in de coronacrisis

De behandeling van coronapatienten in Het Amphia Ziekenhuis in Breda (foto: ANP).

De psychologen Heidi van den Hout uit Middelbeers en Sven Roovers uit Vught hebben hun sporen in de psychische hulpverlening verdiend. Van den Hout specialiseerde zich in omgaan met rouw en verlies en Roovers is psycholoog en gespecialiseerd in de menselijke veerkracht. Ze kwamen op het idee van het buddy-project nadat ze Koning Willem-Alexander tijdens zijn toespraak afgelopen vrijdag hoorden zeggen: “Als je bang bent en onzeker is de behoefte aan contact met anderen extra groot”.

Volgens de twee psychologen kan een psycholoog ervoor zorgen dat de artsen, verpleegkundigen en andere zorgenden die aan het werk zijn onder de moeilijkste omstandigheden hun verhaal kwijt kunnen bij een professional. Roovers: “Ze krijgen, als ze daar behoefte aan hebben een deskundige behandelaar aan de telefoon. Steeds dezelfde. Die is in staat om mensen gebruik te laten maken van hun eigen kracht”.

Van den Hout vult aan: ”Als je hoofd helemaal vol zit van wat je allemaal hebt meegemaakt in het ziekenhuis, dan is het goed om ervaringen te delen. Daar wordt je brein rustiger van. Dat zorgt ervoor dat je veel beter in staat bent om goede beslissingen te nemen. Je wilt niet altijd je naasten er mee lastig vallen, vandaar dat we gekozen hebben voor buddy’s.”

Vertrouwensrelatie

Roovers: “Het is belangrijk dat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen de hulpverlener en arts of verpleegkundige. De kwaliteit van de begeleiding is groter als ze steeds dezelfde aan de telefoon krijgen. En er zit nog een voordeel aan. De kans dat deze mensen als het allemaal voorbij is klachten houden is niet ondenkbaar. En dan is er al een deskundige professional die hen kan helpen.”

De initiatiefnemers doen vanaf woensdag een oproep aan alle psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en coaches in Brabant om een rol van betekenis te gaan spelen. Roovers: “Je hebt een hele poule aan professionals die op een goede manier psycho-sociale bijstand zouden kunnen verlenen. Zij doen hun werk nu meestal vanuit huis. Wij vragen hen om van één arts of verpleegkundige buddy te worden, vrijwillig.” Het idee is inmiddels omarmt door de GGD, die geregeld heeft dat er een callcenter is en één telefoonnummer zodat als de vrijwilligers zich melden, de telefoonlijnen open kunnen.

10 tips om je staande te houden

Binnenkort verspreiden alle beroepsverenigingen van coaches en psychologen de oproep van Help de Helden. De telefonische bijstand kan dan snel beginnen. Samen met anderen hebben de twee psychologen ook een poster gemaakt die vanaf vandaag in alle Brabantse ziekenhuizen wordt opgehangen. ‘Eerste zelfhulp bij crisis’ staat erboven en het geeft 10 korte tips om je staande te houden in een tijd waarin veel zekerheden wegvallen. Van ‘deel positieve ervaringen’ tot ‘schakel om naar ruststand’ en nog acht andere tips om recht op te blijven staan. Volgens Roovers en Van den Hout is het heel goed mogelijk dat Help de Helden uitgerold wordt in heel het land en dat ook andere beroepsgroepen er voor in aanmerking komen. Professionals die zich willen opgeven als buddy kunnen een mail naar de GGD sturen, met vermelding van Help de Helden. Het mailadres is: kccback@ggdhvb.nl.

