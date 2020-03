Nooit meer met oud papier naar de sportclub: gemeente Oosterhout trekt stekker uit papierinzameling

De gemeente Oosterhout trekt per 1 juli 2020 bij alle verenigingen de vergunning voor het inzamelen van oud papier en karton in. “Door de dalende papierprijzen is de huidige constructie niet meer haalbaar”, laat de gemeente weten. De acht verenigingen zamelden oud papier in omdat zij hiervoor een vergoeding kregen van de gemeente. Behalve een kelderende papierprijs laten ook de vrijwilligers het afweten. "En sommige verenigingen hebben door het coronavirus moeite met het vinden van vrijwilligers", meldt de gemeente.

De verenigingen die met het inzamelen van het oud papier extra inkomsten hadden, ontvangen de komende jaren een financiële compensatie van de gemeente. In Oosterhout waren acht verenigingen betrokken bij de inzameling van oud papier. Drie verenigingen kwamen in bepaalde wijken het oud papier ook ophalen. Bij de overige clubs stonden papiercontainers, die gaan over drie maanden sluiten.

Minder vrijwilligers door corona

Naast de kelderende papierprijs hebben verenigingen onder meer door het coronavirus moeite met het vinden van vrijwilligers. “Hierdoor kan het zijn dat sommige verenigingen al per direct stoppen met het ophalen of inzamelen van oud papier en karton. Dit geldt in ieder geval voor fanfare Sint Joris in Dorst.”

Gemeenten zitten in hun maag met kelderende papierprijs

In december van het vorig jaar liet wethouder Marcel Willemsen van de gemeente Oosterhout al weten dat het de verkeerde kant opging met de oud papier prijs. “Ik ben in gesprek met de verenigingen over hoe we hieruit moeten komen. Ik kan ze niet meer de garantie geven dat ze 30 euro per ton blijven krijgen zoals nu. Als dit zo door gaat dan moeten we echt met elkaar in gesprek.", zei de wethouder toen.

Amper vier maanden later is de kogel door de kerk: het inzamelen van oud papier in Oosterhout stopt. Als alternatief stelt de gemeente papiercontainers beschikbaar aan mensen die er nog geen hebben. Die containers, een kleine (140 liter) of grote (240 liter), zijn gratis bij de gemeente te bestellen.

