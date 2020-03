Steunpakket voor ondernemers en verenigingen in Breda: gemeentelijke belastingen uitgesteld

"Sommige horecaondernemers komen nu direct in de problemen", zegt Johan de Vos, kroegeigenaar en vice voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda na afloop van een overleg met de gemeente woensdagmiddag. "Daarom kunnen we nu aanspreek maken op noodhulp."

De regering in Den Haag heeft eerder 4000 euro toegezegd voor getroffen ondernemers om zo hun eerste rekeningen te kunnen betalen. Het duurt echter even voordat die regeling volledig is opgestart. "De gemeente schiet daarom voorlopig het bedrag voor. Dat geeft wat lucht om deze zware weken door te komen", aldus De Vos.

Breda neemt ook een aantal andere maatregelen om getroffen ondernemers te helpen:

Er wordt tot eind juni uitstel van betaling verleend voor lokale belastingen.

De voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden per direct verminderd. Dit houdt in dat ondernemers voor het restant van dit jaar geen toeristenbelasting meer hoeven af te dragen.

Er wordt tot eind juni uitstel van betaling gegeven voor facturen die de gemeente Breda verstuurt voor door de gemeente geleverde diensten, zoals het ophalen van bedrijfsafval of voor de huur van sportvelden die nu niet gebruikt mogen worden.

De betaling van verleende subsidies aan instellingen in acute nood wordt aangepast. Voor organisaties die op basis van activiteiten subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld cultuur en evenementenorganisaties wordt gekeken naar oplossingen op maat.

ZZP-ers en MKB-bedrijven kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een business coach. Business Coach Breda krijgt hiervoor 50.000 euro.

Er kunnen vouchers, voor in totaal 50.000 euro, ter beschikking worden gesteld aan MKB-ondernemers die vanwege bankleningen extra financiële stukken moeten overleggen.

Horecaondernemer Johan de Vos vertelt in deze video over de hulp van de gemeente, lees daarna verder:

Vertrouwen in goede afloop

Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is blij met de steun van zijn gemeente. "Breda is de eerste stad in Nederland die zo'n stap voorwaarts maakt", zo zegt hij. "Ik kan niet anders zeggen dan dat ik er het volste vertrouwen in heb dat wij dit samen tot een goede afloop brengen."