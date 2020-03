Maandag opent in Tilburg extra huisartsenlocatie voor mensen met coronaklachten

Inwoners van Tilburg die corona-achtige klachten hebben kunnen binnenkort terecht bij sportcentrum T-Kwadraat. Daar wordt een plek ingericht waar een huisarts beoordeelt of patiënten mogelijk besmet zijn met het virus. Het gebouwd wordt momenteel ingericht, woensdagochtend werden de eerste hekken geplaatst en werden de ondernemers in de buurt ingelicht.

Huisartsen kunnen hun eigen patiënten doorverwijzen naar de speciale faciliteit. Er worden geen speciale coronatests afgenomen, zegt praktijkmanager Robert van Ellenbroek, die coördineert voor de huisartsenpraktijken in Tilburg Zuid en Tilburg West.

"Vanaf maandag gaan we proefdraaien met patiënten uit Tilburg Zuid. De huisartsen sturen coronaverdachte patiënten die ze telefonisch hebben gesproken door voor extra onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om het meten van de temperatuur en om het meten van de bloeddruk, maar we nemen geen speciale coronatesten af." De Tilburgse huisartsen willen niet dat de patiënten naar de normale huisarts komen, omdat ze dan anderen kunnen besmetten. Het gaat om een binnenlocatie.

Afzuiging

Ook in Goirle wordt zo'n centrum geopend, die gaat vrijdag open. Daar gaat het om een buitenlocatie. Dit zorgt voor maximale ventilatie en het risico op besmetting van medepatiënten en artsen wordt klein gehouden, zei de gemeente eerder.

"Sommige huisartsen werken toch liever binnen. Het T-Kwadraat in Tilburg heeft een uitstekende afzuiging, hoge plafonds en is heel ruim opgezet, dus daar kan het ook binnen", zegt Van Ellenbroek. Hij benadrukt dat je er zonder verwijsbrief van de huisarts niet terecht kunt.

Winkel sluit deuren

Volgens winkelier Ruud Aerts, eigenaar van een sportwinkel, worden de patiënten met hekken vlak langs zijn winkel geleid. "Dat betekent dat ik mijn winkel ga sluiten. Ik wil niet riskeren dat mijn klanten in contact komen met mensen die mogelijk besmet zijn." Aerts werd door de gemeente geïnformeerd over het coronacentrum. "Als ik nu uit het raam kijk zie ik op 1,5 meter hekken staan."

Het was vanwege de coronacrisis al minder druk in de sportwinkel, maar omdat buiten sporten nog is toegestaan, kwamen mensen nog regelmatig binnen om iets te kopen. "Ik hoop dat de gemeente mij compenseert."

Jumbo sluit één ingang

De Jumbo Foodmarkt blijft open. Wel wordt de deur aan de kant waar de patiënten langskomen, afgesloten, zo vertelt een medewerker. "Aan de andere kant worden mensen via dranghekken zo geleid dat ze niet in aanraking met de zieke mensen komen. Die dranghekken plaatsen we bewust vanwege de komst van het testcentrum, maar het is ook een goede manier om klanten te tellen."

Vanwege de kans op besmetting mag slechts een beperkt aantal mensen de winkel in, het gaat om één klant per tien vierkante meter. Ook in Goirle komt een vergelijkbaar testcentrum, een huisartsenstraat.

Robert van Ellenbroek: "Ik begrijp de bezorgdheid van de winkels, maar de wachtenden zullen waarschijnlijk niet voor de winkels staan, maar de rij komt niet verder dan de overkapping van T-Kwadraat."

