Liefde en een 'vette stage' houden Niels (22) uit Vlijmen voorlopig nog in Peru

Niels Mommersteeg (22) uit Vlijmen is in Peru voor een zes maanden durende stage. Maar de coronacrisis heeft daar voorlopig een streep door gezet. Althans, door de stage.

“In principe wil ik hier nog blijven. Als het nog maar een paar weken duurt kom ik de tijd wel door en kan ik daarna toch nog de jungle in. Maar als de situatie nog ernstiger wordt en veel langer gaat duren, dan is het wellicht beter om te vertrekken.”

Voor zijn studie International food en agri-business die hij volgt aan de HAS in Den Bosch zou hij enkele maanden cacaoboeren in de jungle van Peru gaan ondersteunen. Maar de noodtoestand is uitgebroken en dat betekent dat reizen verboden is.

“Er zijn hier veel buitenlanders en in totaal ongeveer zeshonderd Nederlanders. Gekeken wordt of zij met een speciale vlucht opgehaald kunnen worden. Sommigen willen niets liever dan naar huis. Ik sta er iets anders in. Als het even kan wil ik voorlopig liever blijven.”

Lege straten in Lima (foto: Niels Mommersteeg).

Liefde

De hoop op betere tijden en de aanwezigheid van zijn Peruaanse vriendin Ana Lucia houden hem voorlopig nog wel in de hoofdstad Lima. Ana Lucia heeft hij bij een eerdere stage in het Zuid-Amerikaanse land leren kennen en de liefde is gebleven.

“Maar ze woont wel in een ander gedeelte van de stad, dus we kunnen elkaar nu niet de hele tijd treffen. Soms spreken we af om op hetzelfde moment in dezelfde supermarkt te komen, maar het contact is nu even minimaal.”

Strenge maatregelen in Peru

Want de veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus worden in Peru streng nageleefd. “Eigenlijk mag je alleen op straat zijn om boodschappen te doen of naar het werk te gaan. Om acht uur ’s avonds gaat de avondklok in en moet iedereen tot de volgende ochtend vijf uur thuis zijn. Ben je wel buiten, dan moet je een geldige reden hebben. Dat wordt hier super streng nageleefd. Opmerkelijk genoeg is er onder de bevolking veel steun voor deze maatregelen.”

Volgens Niels is dat vooral omdat de Peruanen maar al te goed beseffen wat de gevolgen kunnen zijn.“De medische zorg is hier echt veel minder dan in Nederland en ook zijn er nauwelijks sociale voorzieningen. Dus iedereen beseft dat er alles aan moet worden gedaan om het virus te onderdrukken. Daarom zijn hier ook meteen na de eerste besmettingen de zwaarste maatregelen getroffen.”

Lockdown

Niels brengt de tijd in zijn appartement in de hoofdstad Lima voor een groot deel door met het volgen van het nieuws. Uit Peru, maar vooral ook uit Nederland. Hij ziet een groot verschil in aanpak tussen beide landen.

“Hier is meteen alles in lockdown gegaan. Bijna alles werd gesloten, reizen was niet meer mogelijk en mensen moesten vooral thuisblijven. Langzamerhand wordt nu gekeken of sommige maatregelen iets versoepeld kunnen worden. In Nederland gebeurt het precies andersom. Daar waren de regels eerst summier en worden ze nu strenger."

Niels klaagt niet, want hij brengt de tijd door in een comfortabel appartement bij zijn Nederlandse chef van het bedrijf waarvoor hij stage zou lopen. Maar hij hoopt dat hij na enkele weken toch kan gaan doen waarvoor hij voor langere tijd naar Peru is afgereisd.

“Tot nu toe lukt het me nog om positief te blijven. Ik sta iedere morgen om halfnegen op en begin dan aan thuiswerken en thuisstudie. Dat is even wennen, maar voorlopig lukt dat nog wel. Verder heb ik veel contact met vrienden en familie in Nederland."

Niels in Peru (foto: Niels Mommersteeg).

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.