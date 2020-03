De 'Coronaise' met een serieuze boodschap: 'Wij vieren feest' wordt 'Wij blijven thuis'

Geen 'Wij vieren feest, dus weg met de malaise' maar 'Wij blijven thuis, want daarmee zijn we veilig.' Met deze tekst wil Bredanaar Freek Haverman de mensen die de richtlijnen van het RIVM nog niet serieus genoeg nemen, goed wakkerschudden. "Af en toe is het ook lekker als je een harde boodschap een beetje gerelativeerd tot je kunt nemen."

'Wij blijven thuis, want daarmee zijn we veilig. En als we buiten zijn doen wij de Coronaise - Hollandaise. Van hier tot aan Wuhan – de Coronaise, wat is dat dan? Wij houden afstand, wel anderhalve meter. En niemand grijpt elkaar meer van achter bij de schouders. Zo redden wij levens en kan er niks gebeuren."

Met deze cover en de bijbehorende videoclip van het nummer Polonaise Hollandaise van Arie Ribbens willen Freek Haverman en Yves de Morree een serieuze boodschap overbrengen. De twee Bredanaars zijn de vaste presentatoren van het jaarlijkse carnavalsevenement Hossen op de Markt in Breda.

'Veel mensen luisterden niet naar het RIVM'

De 34-jarige Freek zit al sinds begin maart thuis. Hij werkt in Amsterdam, maar was verkouden en kon dus niet gaan werken. "Ik zit daarom even in het vakantiehuisje van mijn oma in Domburg. Hier is echt niets doen. De tijd die je dan opeens hebt, ja daar word ik dus heel creatief van."

Het idee voor het nummer ontstond tijdens de persconferentie van maandagavond. "Veel mensen bleken niet goed te luisteren naar de adviezen van het RIVM. Toen dacht ik: wij kunnen die serieuze boodschap op een humoristische manier overbrengen." En zo geschiedde. Freek schreef een tekst, zong die in, kocht online de muziek en liet zijn broertje alles afmixen.

Goede intenties

Haverman benadrukt dat hij met het nummer niemand wil kwetsen. "Het is een manier om met humor een serieuze boodschap over te brengen aan een doelgroep, een carnavalsdoelgroep die normaal gesproken van het feesten is. Als je de hele dag het nieuws kijkt, dan overrompelt al het geweld", vertelt Freek. "Daarom willen wij een vrolijke noot brengen."

Toch geeft hij aan wel even getwijfeld te hebben over het nummer. "We dachten: kunnen we het maken? Is het niet té? Het is een dunne scheidslijn. Zeker omdat er mensen overlijden aan het coronavirus of op dit moment heel ernstig ziek zijn." Twee mensen binnen Freeks familie zijn besmet met het coronavirus. "Maar niet levensbedreigend, gelukkig."

"Uiteindelijk hebben we de videoclip wel uitgebracht omdat de boodschap gaat over over het houden van de juiste afstand. En we willen juist de mensen die dat nog niet goed deden, aansporen tot het nemen van afstand. We willen geen mensen tegen ons in het harnas jagen." Vooralsnog zijn de reacties volgens de Bredanaar louter positief. "Heel veel mensen moeten erom lachen."