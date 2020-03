BrabantZorg neemt coronapatiënten over van ziekenhuizen in Uden en Den Bosch

UDEN -

BrabantZorg opent op vier locaties een afdeling voor coronapatiënten. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en ziekenhuis Bernhoven in Uden hebben aan BrabantZorg gevraagd om coronapatiënten van hen over te nemen. Het gaat om locaties in Uden, Oss, Veghel en in Ammerzoden.