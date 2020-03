Arts Tilburgs ziekenhuis: 'Meeste coronapatienten zijn mannen van gemiddeld 72 jaar oud'

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is een vijfde van de eerste honderd mensen die met het coronavirus zijn opgenomen aan de gevolgen hiervan overleden. Van die mensen had tachtig procent ook onderliggende klachten, zoals hart- of longproblemen.

Dat zei arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het ETZ woensdagavond in tv-programma Jinek. Murk deed onderzoek naar de achtergrond van de eerste honderd patiënten. Zo'n 68 procent van hen was man. Hun gemiddelde leeftijd (mediaan) was 72 jaar.

"Het onderzoek is maar onder een klein deel van de patiënten gedaan, maar het geeft wel een beeld. Heel veel van de dingen die we hier zien komen verder overeen met de dingen die we in andere landen als China en Italië zien."

Loon op Zand

In het ziekenhuis werd eind februari de eerste coronapatiënt in Nederland opgenomen, een man uit Loon op Zand. De honderdste werd vorige week donderdag binnengebracht. Inmiddels zijn 38 mensen uit het ziekenhuis ontslagen. Zij verbleven gemiddeld zes dagen in het ziekenhuis. De mensen die zijn overleden verbleven er gemiddeld zo'n 5,5 dag.

Het ziekenhuis heeft ook het eigen personeel getest op het coronavirus. Van hen waren er 28 mensen positief, maar niemand hoefde opgenomen te worden.

Zwakkeren in samenleving

Artsen stelden al eerder dat met name oudere en zwakkere mensen last van het virus konden krijgen. Dat leidt ertoe dat sommige jongere mensen zich onaantastbaar voelen. Ook woensdag was het op sommige plekken weer druk buiten, hoewel de overheid mensen vraagt om binnen te blijven en twee meter afstand te houden.

Murk zegt daarover: "We leven met het virus in twee verschillende werelden. Enerzijds de wereld van mensen die het virus hebben maar nauwelijks klachten ontwikkelen en anderzijds de wereld van mensen die ontzettend ziek worden. Het is één virus maar twee belevingswerelden en dat maakt het ontzettend moeilijk. Dus ik het begrijp het ook wel als mensen denken: ik zit niet in risicocategorie. Maar aan de andere kant denk ik: mensen, we moeten samen door deze crisis. Doe wat de overheid zegt!."

Effect maatregelen niet direct te zien

Hij is geen voorstander van een volledige lockdown: "Hopelijk kan het blijven zoals het nu is." De overheidsmaatregelen worden wel steeds strenger.

" Je moet twee weken de tijd nemen om het effect van een overheidsmaatregel te zien", benadrukt Murk. "Het duurt ongeveer vijf dagen voordat iemand een beetje ziek wordt en iemand wordt pas vijf dagen later ernstig ziek. Dus ben je tien dagen verder voordat je effect van zo'n maatregel ziet. En van de ene of andere persoon wisselt het ook hoe snel iemand ziek wordt."

