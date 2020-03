Na coronavirus ontstaat een mooiere samenleving, volgens neuropsycholoog Erik Matser

Als het coronavirus is overgewaaid en de wereld tot bedaren komt, zal de mensheid anders zijn. Beter. Dat zegt klinisch neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond. "We worden heel erg gedwongen om te 'wij-denken' om deze crisis te boven te komen."

"We zijn in een keer in een enorme crisis terechtgekomen", legt Matser uit. "De samenleving waarin wij leefden voordat we geraakt werden door dit extreme virus was heel erg op individualisme en perfectionisme gericht. Ik zag dat heel veel mensen - vooral heel veel jonge mensen - moe werden en die ratrace eigenlijk niet konden volhouden."

'Wij-denken'

De coronacrisis en de maatregelen die werden genomen tegen een verdere verspreiding van het virus verandert dit volgens hem. "Wat je nu ziet, is dat we deze klus samen moeten klaren. Je ziet veel initiatieven ontstaan van mensen die weer gaan 'wij-denken'." Dit heeft volgens hem tot gevolg dat we als samenleving veel minder last gaan krijgen van burn-outs en vermoeidheid. "We gaan meer naar onze roots toe, naar wie we als mens werkelijk zijn."

Matser prijst de rol van de Nederlandse regering en de mensen uit de wetenschap hierbij. "Die leggen heel goed uit waarom we dit moeten doen. Dat werkt geruststellend. Als de regering alleen maar zou zeggen hoe of wat, dan gebeurt het niet. Dan lappen we die regels een beetje aan onze laars. Maar er wordt nu nadrukkelijk gezegd waaróm. We worden heel erg gedwongen om te 'wij-denken' om deze crisis te boven te komen. Wij moeten dit samen allemaal doen en dat is iets wat we totaal kwijt waren als samenleving."

Chelsea

Matser vergelijkt de aanpak van het coronavirus graag met een voetbalwedstrijd van Chelsea, de Engelse topclub waar hij bij gewerkt heeft. Daar raakte hij onder de indruk van aanvoerder John Terry en hij onderzocht wat nou precies zijn kracht was. "Ten eerste: hij had een strategie. Dat straalde al controle uit, als hij die strategie besprak. Maar hij legde ook uit waaróm Chelsea die wedstrijd zou gaan winnen. Die analyse was veel meer gevoelsmatig dan rationeel. Mensen moeten het gevoel hebben van: hé, dit klopt. Dan gaan we er ook met zijn alleen achter staan."

De neuropsycholoog spreekt van 'het grootste sociale experiment dat er ooit heeft plaatsgevonden'. "Ik vind het echt - ondanks de enorme tragedie - fantastisch om nu in Nederland te wonen dit te beleven. Dat we met zijn alleen hiervoor gaan staan. Dit is eigenlijk het nieuwe Oranje."