Wolf beet zeker vijf schapen dood: 'Het is een kille moordenaar'

Na drie jaar stilte in onze provincie, beet de wolf in december een schaap in Boekel dood. Het zorgde voor veel onrust onder schapenhouders. In totaal sloeg de wolf dus zeker vijf keer toe, blijkt uit DNA-testen:

Boekel, 18 december (1 schaap)

Venhorst, 19 december (2 schapen)

Boekel, 24 februari (1 schaap)

Made, 2 maart (1 schaap)

Ook in Heeswijk-Dinter werden in februari twee schapen doodgebeten, maar het is onduidelijk of het om een wolf gaat. Schapenhouder Wout Verstraten (57) uit Boekel kreeg vorige week bevestiging dat een wolf zijn schaap in februari had doodgebeten. "Het is een kille moordenaar. Ze kunnen elk moment weer toeslaan." De hobbyboer heeft 110 schapen. "Dat geeft me een angstig gevoel."

Bedreigd

De wolf wordt met uitsterven bedreigd en is daarom een beschermde diersoort. In maart 2015 verbleef een wolf vier dagen in Nederland. Het was voor het eerst in ongeveer 150 jaar, dat met zekerheid kon worden gezegd dat het dier weer in Nederland was. Inmiddels bezoeken en verblijven verschillende beesten Nederland en zijn er zelfs pups geboren.

Een boer krijgt van de overheid financiële compensatie voor zijn verlies. Zo zijn kreeg een boer in Boekel bijna 150 euro en een boer in Venhorst bijna vierhonderd euro.

In december dook dit filmpje op van iets wat op een wolf lijkt: