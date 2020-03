Studentes Robin en Lisa verloren hun bijbaan door de coronacrisis en zijn nu hartstikke blut

Studente Lisa Lafeber (20) werkte drie dagen per week in Theaters Tilburg (foto: Lisa Lafeber).

Lisa Lafeber (20) studeert aan de Fontys Hogeschool in Tilburg: Communicatie International Events, Music en Entertainment Studies. Daarnaast werkt ze ruim 20 uur per week bij Theaters Tilburg. Althans, werkte. Want het theater is dicht en Lisa is voorlopig niet nodig. Ze heeft een flexcontract.

Meer dan honderd mensen

"Toen de eerste maategelen werden afgekondigd dacht ik dat het nog wel zou gaan. Alleen bijeenkomsten met meer dan honderd mensen werden geschrapt. Het theater zou openblijven in een aangepaste vorm, maar dat ging dus mooi niet door."

Ze moet zonder die inkomsten wel gewoon haar studie en huur betalen. "En boodschappen doen", zegt ze. En dat gaat eigenlijk niet. "Ik wil echt niet meer lenen. Dat probeer ik zo weinig mogelijk te doen. Dat moet je later wel allemaal terugbetalen.

Minister van Engelshoven

Want dat is de oplossing die minister Van Engelshoven aandraagt. Meer lenen nu studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. Een kwalijke zaak, vindt Bas van Weegberg (22), voorzitter van FNV Young en United. "Daarmee worden deze studenten helemaal niet geholpen."

"Vaak werken studenten op een nulurencontract en vissen zo dus achter het net." FNV Young en United heeft samen met de LSVB, de Landelijke Studenten Vakbond, een platform opgericht waar studenten die in deze situatie zitten zich kunnen melden. "Op nietmijnschuld.nl/corona kunnen studenten zich melden", zegt Bas.

Compenseer flexwerkers

"Wij kunnen zo een signaal geven aan de politiek dat dit zo niet kan. We roepen de politiek op om het enorme steunpakket voor ondernemers ook open te stellen voor flexwerkers. Zo kunnen werkgevers een compensatie tot 90 procent krijgen voor het uitbetalen van het loon aan studenten met een flexcontract."

Robin Bergs (21) hoopt dat dat gaat lukken. Ze studeert Toerisme aan de BUAS in Breda. Ze heeft eigenlijk dubbel pech. "In februari besloot ik mijn horecabaantje op de ene plek op te zeggen omdat ik daar nog onvoldoende uren kon draaien. Maart was daar mijn 'uitwerkmaand'. In die maand begon ook mijn proeftijd bij mijn nieuwe baan. En toen ging alles dicht.

Levensonderhoud

Robin zit echt klem. Ze leent al maximaal bij omdat haar ouders haar financieel niet kunnen ondersteunen bij haar studie. Het geld dat ze met haar bijbaan verdiende was echt voor haar levensonderhoud. "Ik wil er alles aan doen om niet bij de gemeente te hoeven aankloppen voor de 'broodnoodregeling'. Dus alles staat nu echt volledig 'on hold' qua uitgaven."

Eten koopt ze nu van het kleine beetje geld dat ze gespaard had voor de zomer. "Maar het moet allemaal niet te lang duren", zegt ze.

Bas van Weegberg is het daar mee eens. "Hoe groot de problemen zijn zien we waarschijnlijk pas later. Studievertraging door het thuis studeren, het wegvallen van stages. Het is wellicht allemaal nog ingewikkelder dan dat we nu denken."

