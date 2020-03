Man zwaargewond na aanrijding in Breda, traumahelikopter is geland

Een man is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Julianalaan in Breda. Het slachtoffer zou gewond zijn aan zijn hoofd.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur. Een wat oudere man wilde volgens een ooggetuige oversteken en werd over het hoofd gezien door een bestelbusje.

Een arts is per traumahelikopter naar de plek van het ongeluk gebracht. Het slachtoffer is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht in Tilburg. De weg is afgezet. De bus rijdt voorlopig via een andere route.