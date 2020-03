'Kerstshow' in voortuinen moet zorgmedewerkers hart onder de riem steken

“Een beetje licht in de duisternis brengen”, zo vat Erik het samen. Elk jaar met kerst zorgen Erik en zijn buren voor een flitsende kerstshow. Kleine en grote bogen met lampjes in alle kleuren van de regenboog. Kerststerren van licht en een kerstboom met een gezichtje erin dat zingt, zulke dingen. Struiken en bomen die gloeien van de kleine gele traditionele kerstlampjes. En natuurlijk muziek van The Muppets, Queen en Michael Bublé.

“We hebben de ijspegels weer van zolder gehaald en aan de dakgoot gehangen van onze huizen. Daarop kun je behalve ijspegels ook tekst zetten. Daarnaast hebben we een grote kerstboom in ’t midden van het blok gezet met een groot hart.”

Thuiswerken

Voor Erik en zijn gezin met twee jongens van 10 en 8 is ook alles anders nu. “Ik werk in de IT, dus ik kan makkelijk thuiswerken. Mijn kinderen zitten ook thuis.”

Een lichtshow zoals met kerst doet Erik nu niet. “Nee, de show duurt anderhalve minuut, maar we willen natuurlijk niet te veel mensen bij elkaar voor het huis.”

De vier buren van de Rode Kruislaan organiseren elk jaar een nieuwe kerstshow.

