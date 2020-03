Kelle Roos dacht even aan terugkeer, maar bleef in Engeland: 'Hier kan ik mezelf beter isoleren'

Kelle Roos dacht eraan om terug te keren naar Nederland vanwege de coronacrisis. Uiteindelijk deed hij het niet. In Engeland is het voor de doelman uit Rijkevoort makkelijker om in volledige quarantaine te zijn. De speler van Derby County heeft wel veel contact met zijn familie in eigen land, waarbij bijna iedereen in de zorgsector werkzaam is. "Ik probeer zoveel mogelijk mijn gewone ritme vast te houden en niet teveel te denken aan 'wat als'."

Roos heeft net een training achter de rug als hij vertelt over de situatie in Engeland. Een individuele training, want anders mag het niet. "Ik train alleen. En als keeper is dat best wel moeilijk. Een balletje hooghouden of trappen doe ik ook wel, maar ik kan niet veel keeperswerk doen nu. Je doet specifieke oefeningen: kracht, springen, sprinten, touwtje springen. Maar je moet een beetje creatief zijn. En dat is niet altijd makkelijk."

De hele situatie is vreemd natuurlijk, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

"De hele situatie is vreemd natuurlijk", gaat de 27-jarige keeper verder. "Maar voor ons als voetballers is het niet vreemder dan voor anderen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Bijna niemand weet wat er gaat gebeuren. En dat is ook zo in de voetbalwereld. We weten niet of de competitie afgemaakt wordt. Je traint omdat je zo fit mogelijk moet zijn als alles ineens toch weer start."

De voormalig jeugdspeler van onder meer PSV en Willem II heeft nog wel een reden om even de deur uit te gaan om te trainen. "Ik probeer zoveel mogelijk te doen wat ik anders ook deed. Ik probeer productief te zijn, want ik kan er niet tegen om niets te doen. Ik denk dat mijn vriendin ook niet blij zou zijn als ik niet op tijd de deur uit ga om te trainen. Ik moet mijn energie kwijt."

Zorgsector

Samen met zijn vriendin zit hij nu 'vast' in Engeland. "Sinds een paar dagen is er hier een lockdown. Ik heb er nog aan gedacht om naar Nederland te gaan, voor de grenzen dicht gingen. Maar het was beter om hier te blijven. Het is hier makkelijker om mezelf te isoleren. Ik ben hier met mijn vriendin, dat is het."

Roos heeft wel veel contact met zijn familie. Daar is nu ook alle tijd voor. Maar er is nog een reden, soms maakt de profvoetballer zich zorgen. "Ik probeer zo min mogelijk te denken aan 'wat als'. Maar ik maak me soms wel zorgen. Alleen mijn oudste broer, die werkt bij NEC, ligt qua werk plat. De rest is actief. Mijn vader en zijn vriendin werken in een verpleeghuis en mijn moeder werkt ook in de zorgsector. Dat is natuurlijk niet ideaal, ze komen relatief veel onder de mensen. Dat vind ik wel spannend."

Normaal staat Roos bijna iedere dag op het veld met trainer Phillip Cocu en spelers als Wayne Rooney en Florian Jozefzoon. "Dat is vreemd natuurlijk. Het is ook wel iets anders dan in Nederland. Hier zijn alle winkels dicht bijvoorbeeld, op de apotheek en supermarkten na. En alleen als het hoognodig is mag je je huis uit. En buiten je huis mag je alleen met iemand samen zijn waarmee je ook in huis woont. Het zijn strikte maatregelen."

