Hogescholen en universiteiten gaan langer door met online lesgeven

BREDA -

De hogescholen en universiteiten in Brabant gaan voorlopig door met lesgeven via internet. Vanwege de verplichte sluiting van de scholen door de coronacrisis, zijn de opleidingen overgeschakeld op lessen die online te volgen zijn. In eerste instantie was dit de bedoeling tot 6 april. Nu is ervoor gekozen om in ieder geval door te gaan tot 1 juni en mogelijk zelfs tot het einde van het schooljaar.