Brabantse voetbalclubs in problemen door coronacrisis: 'Er komt een vervelende, bange tijd aan'

Net als in de rest van Nederland hakt de coronacrisis er ook stevig in bij de voetbalclubs. Vooral ook voor de Brabantse teams in de Keuken Kampioen Divisie is het billen knijpen en zijn er veel vragen over de financiële toekomst. De meeste clubs hebben niet of nauwelijks vet op de botten. Een rondje langs de velden.

NAC Breda: 'Situatie is nog niet levensbedreigend'

"De situatie is voor onze club nu niet levensbedreigend"', zegt NAC-directeur Luuc Eisenga. "Maar het moet natuurlijk niet te lang gaan duren. We hebben op dit moment geen inkomsten, maar we komen niet in liquiditeitsproblemen. Het zal er ook van afhangen hoe het huidige voetbalseizoen gaat aflopen."

"Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen op de voet en kijken we naar eigen maatregelen. We hebben ons aangemeld voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid en een uitgestelde of verminderde stadionhuur hoort ook tot de mogelijkheden. Maar dat is tussen de eigenaar (de gemeente Breda) en ons."

NAC-fans betuigen hun steun met dit spandoek. (foto: Ronald Sträter).

TOP Oss: 'Er komt een vervelende, bange tijd aan'

"De angst is er vooral voor volgend seizoen", bekent directeur Peter Bijvelds van TOP Oss. "De negatieve gevolgen op korte termijn van deze crisis zijn afhankelijk van welk scenario eruit rolt. Wordt er nog gevoetbald of niet? Maar voor de lange termijn gaat er een vervelende, bange tijd aankomen. Daar ben ik bang voor."

"Ik vind het te prijzen dat PSV heeft gezegd open te staan voor een financieel noodfonds voor clubs die in de problemen komen. Ze hoeven namelijk niet solidair te zijn, ze gaan over hun eigen uitgaven. Wat betreft de KNVB ligt dat anders, die moeten vooral de continuïteit in de gaten houden. Bij de KNVB zullen ze dus alle hulp moeten bieden die in hun macht ligt. Dat kan betekenen dat hun vermogenspositie minder wordt."

Helmond Sport: 'Niemand bij gebaat als clubs omvallen'

"Voor het lopende seizoen verwacht ik geen problemen", vertelt Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond Sport. "De grote vraag is wat deze situatie voor het volgende seizoen gaat betekenen. Hoe loopt het met de spelers- en sponsorcontracten? In het voorjaar gaan wij normaal gesproken zaken doen met onze sponsors en dat wordt spannend. Deze crisis zal invloed hebben op veel bedrijven en dus ook op ons. Er zijn inderdaad grote vraagtekens bij de toekomst."

FC Den Bosch: 'Waarom neemt de KNVB het voortouw niet?'

"We hebben deze maand gewoon de salarissen kunnen betalen", zegt Theo Teelen van het toch al geplaagde en noodlijdende FC Den Bosch. "En volgende maand gaat dat ook nog wel lukken. Wij zitten dus niet direct in de problemen. Het zal er ook aan liggen of onze debiteuren blijven betalen. En die hebben het natuurlijk ook moeilijk. We hebben in ieder geval geen tonnen aan reserve staan. De coronacrisis moet voor ons geen half jaar duren, anders hebben we een groot probleem."

"Of de KNVB genoeg doet voor de clubs? Tja.... Veel mensen vragen zich toch af waarom de KNVB financieel niet het voortouw neemt. Ik kan hun reserves niet inschatten, en ze hebben natuurlijk ook met amateurvoetbal te maken, maar daar waar geld zit moet beweging komen", zo meent Teelen.

FC Eindhoven: 'Alle hens aan dek'

"Ik moet bij de club de coronacrisis gaan managen", zo zegt de pas aangestelde interim-directeur Justin Goetzee. "Het is, en natuurlijk niet alleen bij deze club, alle hens aan dek."

Niet alleen FC Eindhoven, maar heel de bedrijfstak heeft een enorme uitdaging. Er zal her en der overbruggingsgeld op tafel moeten komen. Dat kan via externe geldschieters of door hulp van de KNVB of de overheid. "We gaan daar met man en macht aan werken. Dat is niet makkelijk, dat is een 'hell of a job'. Niet alleen voor ons, maar voor de hele bedrijfstak", zegt Goetzee.

Jong PSV

Omdat het eerste elftal van PSV in de eredivisie speelt, is geen reactie gevraagd aan de Eindhovense club.

LEES OOK: PSV staat open voor financiële steun aan noodlijdende clubs tijdens coronacrisis.