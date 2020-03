Geliefde pater uit Boxtel bezweken aan coronavirus: ‘Hij was een luisterend oor voor iedereen’

Het overlijden van Hans de Visser is volgens het parochiebestuur een groot verlies voor de familie, vrienden en kennissen, maar vooral ook voor zijn orde, de Heilig Hartparochie en de hele Boxtelse gemeenschap waarbinnen hij op meerdere fronten heel actief was.

Woensdagmiddag kreeg Custers het slechte nieuws te horen. “Een grote klap”, zo omschrijft hij zijn gevoel toen hij het nieuws hoorde. “Vorige week was hij flink verkouden. Vrijdag ging hij naar de huisarts en in het weekend lag hij al in het ziekenhuis. Eerst op een gewone afdeling, maar al snel op de intensive care.”

'Waarom juist hij?'

Veel parochianen reageerden geschrokken op het nieuws dat hij al zo snel overleed: “Er is veel verslagenheid en mensen vragen zich af hoe hij ziek kon worden en dat het juist hem moest treffen”, vertelt Custers. “De man kon geweldig preken. Een keer kreeg hij zelfs applaus in de kerk.”

Sinds 2005 vervulde De Visser pastorale taken in de Boxtelse parochie. Sinds 2017 woonde hij ook in Boxtel. “Hij deed twee tot drie missen per weekend in Esch, Liempde en Boxtel. Hij was erg geliefd. Hij bood een luisterend oor aan iedereen. De biecht is al jaren afgeschaft, maar mensen die toch hun verhaal kwijt wilden, gingen naar hem toe. Ze vertrouwden hem.”

Voor al zijn inzet werd De Visser in 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Custers beseft dat een pater veel onder de mensen is en dus risico loopt om corona te krijgen. “Hij hield voldoende afstand, volgens mij. Ik denk dat hij gewoon pech heeft gehad. Tien dagen geleden deden we nog diensten met meerdere priesters, maar dat risico was te groot.”

Nu worden er geen diensten meer gehouden, alleen nog af en toe een begrafenis. Custers: “Vrijdag hebben we een uitvaartdienst met vijf mensen. Meer wil de familie niet en ze willen ook geen communie om zo elke kans op besmetting uit te sluiten.”

Vijftigjarig jublieum

In juni zou De Visser zijn vijftigjarige jubileum als priester hebben gevierd. “Dat moest een groot feest worden”, weet Custers. “Maar helaas kunnen we dat niet meer met hem vieren.”

Over de uitvaartdienst voor de overleden pater De Visser is nog niets bekend, maar Custers verwacht dat die sober zal zijn. “Maar dat moet de familie beslissen.”

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.