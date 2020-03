Visboer verzint handige oplossing om 1,5 meter afstand te houden: alle klanten op een witte stip

En dat deze manier van afstand houden werkt is wel duidelijk. Voor de viskraam staan zeker tien mensen keurig te wachten op een witte stip. Is een klant geholpen, schuift de meute een stukje door naar een volgende stip. Net zo lang tot je aan de beurt bent.

De stippen op het pleintje zijn aangebracht door vishandelaar Cees Twigt die zich bovenal verontschuldigt dat hij ‘illegaal’ de stippen heeft aangebracht op het plein. “Een paar buien regen en het is weer weg hoor”, reageert hij als klanten hem complimenteren met de praktische en ludieke uitvoering van de coronamaatregelen.

Op je eigen witte stip in de rij voor de visboer (foto: Omroep Brabant).

Enthousiaste reacties

De klanten die op de witte stippen in de rij staan even verderop bij de groenteboer zijn al even enthousiast. “Dit is leuk en heel praktisch.” Een ander leeft de regels wel heel goed na: “Nee, nee, ik schuif niet op. Ik gebruikt een extra witte stip om nog meer afstand te houden.”

Afstand houden is wachten op de stip tot je aan de beurt bent (foto: Omroep Brabant).

De ‘witte stippen-strategie’ werkt voor de volle 100 procent. “Het is net of ik weer op school ben”, zegt een oudere meneer. “In de rij staan tot je aan de beurt bent. Ik vind het heel leuk.”

Niet stapje voor stapje, maar stipje voor stipje (foto: Omroep Brabant).

