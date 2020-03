Twee verstekelingen gevonden in vrachtwagen op industrieterrein Moerdijk

De inklimmers wachten in de zon totdat de vreemdelingenpolitie er is. (foto: wijkagent Stefan Visser)

De politie heeft donderdagochtend twee verstekelingen gevonden in een vrachtwagen in Moerdijk. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Dat meldt een wijkagent op Twitter.

De twee zaten in het laadruim van een vrachtwagen die geparkeerd stond aan de Graanweg in Moerdijk. Rond kwart voor elf werd het duo gevonden.

Frankrijk

Volgens de wijkagent kwam de vrachtwagen uit Frankrijk. "Bij een tussenstop in België zijn de twee vermoedelijk in het laadruim geklommen", vertelt wijkagent Stefan Visser. "Waarschijnlijk hoopten ze de haven van Rotterdam te bereiken om vervolgens door te reizen. Jammer genoeg voor hen, sloeg de vrachtwagen dus al af bij Moerdijk."

Moerdijk heeft al jaren last van illegale inklimmers. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen via zeehaven Moerdijk naar Engeland proberen te komen.