Kan ik nog reanimeren zonder besmet te raken? Nieuwe regels voor hulpverlening in coronatijd

Vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor reanimatie. Belangrijkste regel: geen mond-op-mondbeademing meer. De kans op besmetting is dan bijna honderd procent.

Connie Scholt uit Waalwijk maakte zich afgelopen weekend grote zorgen na een heldenactie van haar man en dochter. Op vrijdag reanimeerden ze een vrouw die met de fiets in de sloot was beland. "Was deze vrouw besmet met het coronavirus?", vroeg Connie zich af.

Connie kreeg van niemand antwoord, maar nu zijn de regels duidelijk: geen mond-op-mond beademing meer. De kans op besmetting is levensgroot. Wel zijn de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere hulpverleners aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners.

Advies

HartslagNu, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland hebben deze week advies uitgebracht hoe nu te handelen bij reanimaties.

De belangrijkste maatregelen:

Geen mond-op-mondbeademing meer bij volwassenen; geef wel borstcompressies en gebruik een AED.

Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.

Voor het vaststellen van een ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.

Voel je je ziek of is een gezinslid ziek? Doe geen reanimatie.

Val je in de hoogrisicogroep? Doe geen reanimatie.

Zorg dat er maximaal twee hulpverleners zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.

Eén hulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen van de hartmassage.

Desinfecteer je handen na de reanimatie.

