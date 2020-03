Huisartsen: ‘Niet-geteste patiënten die overlijden aan corona ontbreken in sterftecijfer RIVM’

Volgens onderzoeksprogramma Zembla moeten huisartsen in Brabant alleen sterfgevallen melden van mensen van wie bewezen is dat ze het coronavirus hadden. Daarom ontbreken de cijfers van niet-geteste patiënten die overlijden aan corona in het sterftecijfer van het RIVM. Dat meldt Zembla donderdag na gesprekken met verschillende huisartsen.

Huisarts Eduard Graat uit Uden, een van de grootste brandhaarden van corona, zegt tegen Zembla: “Lang niet iedereen is getest, omdat er een terughoudend testbeleid is. Dus van alle patiënten die overlijden, staat niet altijd vast dat ze COVID-19 hebben gehad. Maar we hebben wel heel sterke vermoedens als huisarts, dat deze mensen daaraan zijn overleden.” De huisartsen stellen dat deze mensen niet worden meegenomen in de dagelijkse sterftecijfers over corona.

Symptomen

Huisarts Ellen Oonincx, ook uit Uden: “Eergisteren hadden we in deze praktijk drie patiënten die thuis zijn overleden. Ze hadden alle drie de symptomen van corona, maar slechts één van de drie is er daadwerkelijk op getest. Alleen die ene telt dus mee in de statistiek over de corona sterftecijfers, de andere twee niet. Zo blijven de cijfers wel laag natuurlijk.”

De artsen concluderen hieruit dat het werkelijk aantal sterfgevallen hoger is dan wat de cijfers vertellen. Het baart ze zorgen dat ze die gevallen, waarbij ze een ernstig vermoeden hebben dat het om corona gaat, nergens kunnen melden.

Ook huisartsen uit andere plaatsen in Brabant herkennen dit. Gemma Lemmens uit Helvoirt: “Als je niet zeker weet of iemand coronapositief is, kan je dat nergens melden. En daardoor missen ze doden in de statistiek.”

Kwalijk

Huisarts Angela van Uden uit Sint-Oedenrode: “Ik vind het een gekke gang van zaken. Als huisartsen zien wij ook in de thuissituatie mensen die doodziek zijn. Niet iedereen komt in het ziekenhuis terecht. Als deze mensen thuis overlijden, worden ze niet meegerekend als ze niet getest zijn. Dat vind ik een kwalijke zaak."

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dat het sterftecijfer alleen gebaseerd is op bevestigde gevallen van corona. Vermoedens van corona worden hierin niet meegenomen, want dan zouden de cijfers een vertekend beeld gaan geven. Iemand kan immers ook overleden zijn aan ‘gewone’ griep.

