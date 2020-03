Eerste bedrijven vallen om door coronacrisis: restaurant in Veldhoven failliet

Voor familierestaurant 't Zand in Veldhoven heeft de noodgedwongen sluiting vanwege de coronamaatregelen het laatste zetje gegeven, waardoor de eigenaar faillissement heeft aan moeten vragen. Dat is dinsdag uitgesproken.

Hanneke Prinsen is sinds vijf jaar samen met haar vader Maarten eigenaar van het restaurant. Zij benadrukt: "Het ligt niet alleen aan corona, er zijn ook moeilijke privé-omstandigheden, maar het gaf wel het laatste zetje."

Eerder deze week sloot Wellness Centre De Thermen in Rosmalen al definitief de deuren. Het bedrijf had een economische crisis en een verwoestende brand overleefd, maar de coronacrisis die daar overheen kwam, bleek te veel. In 2013 ging het bedrijf ook al eens failliet. Toen kon de eigenaar een doorstart maken. Of dat nu weer het geval zal zijn, is nog niet bekend.

Onafwendbaar

De verwachting is dat vele bedrijven zullen volgen. Niet alle zaken hebben genoeg reserves om een paar weken of misschien zelfs maanden dicht te blijven. Een faillissement is dan vaak onafwendbaar.

