16-jarige Sehraz thuis na coronacoma: 'Nu weer de oude worden'

De 16-jarige Sehraz uit Breda, die werd opgenomen op de intensive care vanwege het coronavirus, is ontslagen uit het ziekenhuis. "Nu even goed herstellen en de oude Sehraz worden", schrijft hij op zijn Instagram-pagina.

Sehraz werd in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam kunstmatig in slaap gehouden. Zijn longen moesten herstellen van het coronavirus, zijn toestand was kritiek. Zondagochtend ontwaakte hij zichzelf uit een coma. Waarom Sehraz zo ziek werd van het virus, is de familie een raadsel. De jongen was nooit echt ziek geweest en hij had geen onderliggende gezondheidsklachten.

Familieleden van Sehraz deden hun verhaal bij RTL Nieuws om anderen te waarschuwen. "Denk er niet te makkelijk over. Blijf het liefst gewoon thuis en wees voorzichtig. Dit is geen gewone griep. Natuurlijk kan het voor de één makkelijker uitpakken en zul je alleen hoesten. Maar het kan ook zo aflopen zoals bij Sehraz. Je hoeft niet per se oud te zijn om ziek te worden."

