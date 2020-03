'Iedereen is wel klaar met Netflix en bankhangen', Nicole en Myra ruilen boeken en spelletjes

Koning Willem-Alexander zei het al: ‘’Corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid bij ons los.’’ De meest bijzondere initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Nicole Schoenman startte in haar woonplaats Son en Breugel een speciale Facebookgroep waarin mensen acties kunnen delen of oproepen kunnen doen.

De Facebookgroep telt nu bijna zevenhonderd leden en staat vol met verzoeken, aanvragen en initiatieven. Nicole richtte de groep op toen 15 maart bekend werd dat de scholen dicht gingen. ‘’Ik realiseerde me hoeveel mensen in de knel kwamen te zitten. Ik wilde een plek creëren waar iedereen elkaar makkelijk kon vinden en hulp kon aanbieden.’’

Al snel regende het berichten van inwoners die voor elkaar de handen uit de mouwen wilden steken. Mensen boden aan boodschappen voor elkaar te halen, de hond uit te laten of op te passen.

Ruilboekenkast

Een van de initiatieven die werd geplaatst in de hulpgroep was de ruilboekenkast van Myra Bettonville. ‘’Iedereen is na een tijdje wel klaar met bankhangen en Netflixen’’, zegt Myra. ‘’Er is nu genoeg tijd om in de boeken te duiken.’’

In haar garage had ze nog een oude kast staan. Die werd naar buiten gesleept, in de voortuin gezet en gevuld met boeken. Ze deelde foto's van de kast in de Facebookgroep. "Ik werk deze dagen veel in de tuin. Ik zie daardoor regelmatig mensen op de kast afstappen. Op afstand maak ik dan een kletspraatje met de mensen of ik nodig ze uit om in de kast te komen kijken."

Myra krijgt veel positieve reacties op haar ruilboekenkast. "Er kwam laatst een moeder met een klein kind een stuk of tien babyboeken langsbrengen. Ook als ik in de supermarkt ben, spreken mensen me aan over de ruilkast. Het is fijn dat de mensen zo positief zijn.’’

Er zijn ook mensen die vanuit hygiënisch oogpunt de kast liever voorbijlopen. "Een vrouw durfde vanwege angst voor het coronavirus de boeken niet aan te raken. Zelf had ik daar nog helemaal niet over nagedacht. Misschien leg ik daarom binnenkort wel een spuitbus en een doekje neer in de kast.’’

Spelletjestafel

In de Facebookgroep staan ook veel berichten over spelletjes die gratis opgehaald kunnen worden. Nicole zag die oproepen en besloot alle spelletjes te verzamelen en er een grote ruilspelletjestafel van te maken. "Die tafel is ook een manier om de kinderen wat meer uit de speeltuinen te houden", vertelt ze. "Daar waren nogal wat klachten over. Als de kinderen meer spelletjes spelen, blijven ze daar hopelijk weg.’’

Naast de reguliere Facebookgroep begon Nicole ook een aparte knutselgroep. Hier kunnen mensen een oproep plaatsen voor een kind wat bijna jarig is of iemand die ziek is en wel een mooi knutselwerk verdient.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met studenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg.

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.