Festival van het Levenslied in Tilburg gecanceld

Het Festival van het Levenslied in Tilburg, dat in het eerste weekend van juni was gepland, gaat niet door. "Ook in de meest optimistische scenario's over het verloop van de coronacrisis is het organiseren van het festival in het eerste weekend van juni veel te vroeg."

Het schrappen van het festival is een domper voor de organisatie, helemaal omdat dit jaar een jubileumeditie zou zijn. Dit zou de dertigste keer zijn dat het evenement zou worden gehouden.

Economische onzekerheid

De organisatie heeft nog nagedacht over het verplaatsen van het Festival van het Levenslied naar later dit jaar. "Maar vanwege de economische onzekerheid die ontstaan is door de coronacrisis is dit niet mogelijk."

De organisatie zegt te begrijpen dat de sponsoren de komende maanden iets anders aan hun hoofd hebben. "Daarom is besloten om, als de rust is teruggekeerd, onze aandacht te richten op 5 en 6 juni 2021. "We gaan we er voor zorgen dat het dan alsnog één groot feest wordt op het Piusplein en de Paleisring. Het is dan tenslotte nog steeds de dertigste editie!"