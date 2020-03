Mike maakte een wasstraat voor winkelwagens in strijd tegen het coronavirus

DEURNE -

Hij verbaast zich hevig over de manier waarop supermarkten hun winkelwagens schoonmaken in de strijd tegen het coronavirus. In de meeste winkels worden alleen schoonmaakdoekjes gebruikt. Dus bedacht Mike Panhuijzen uit Deurne een ontsmettingsmachine voor de karren. "In vijf seconden is de winkelwagen erdoorheen en is hij helemaal behandeld."