Druk in de uitvaartbranche door coronacrisis, aantal opbaringen verdubbeld

Door de uitbraak van het coronavirus is het enorm druk in de uitvaartbranche. Er zijn meer crematies, meer opbaringen en er is meer koelcapaciteit nodig. "Maar we redden het", vertelt Martijn van de Koolwijk van uitvaartorganisatie Dela. "We kunnen mensen nog steeds een waardig afscheid geven."

Dela krijgt 15 tot 25 procent meer crematies in deze coronatijden. Ook het aantal opbaringen is in sommige plaatsen verdubbeld. Verzorgingshuizen en hospices doen dat nu vanwege corona niet meer, dus dat komt er bij de uitvaartorganisaties bij.

Beter voorbereid

"We kunnen het nog goed aan. Situaties zoals in het buitenland, daar kunnen we in Nederland gelukkig heel ver weg van blijven", zegt Van de Koolwijk. "We lijken iets beter voorbereid en er is een duidelijke crematiecultuur in Nederland. Tweederde van de overledenen wordt hier gecremeerd. Dat is in Italië heel anders."

Op sociale media vertellen mensen dat ze meerdere uitvaartbedrijven moeten bellen voordat ze er één vinden die kan helpen. Dat herkent de woordvoerder niet. "In onze branche is een goede samenwerking. Dat wordt nu heel duidelijk ingezet in het zuiden", vertelt Van de Koolwijk. Als ze op één locatie geen ruimte hebben, wordt een collega gebeld of daar misschien nog ruimte is. "En dat is nog steeds goed op te lossen."

Van de Koolwijk: "Wat vooral heel heftig is voor nabestaanden is de regel dat er niet meer dan dertig personen bij een uitvaart mogen zijn. Dat ze moeten kiezen wie wel mag komen en wie niet."

Dichtbij

"Onze locaties liggen gelukkig dicht bij elkaar", zegt Van de Koolwijk. "Uden, Den Bosch en Rosmalen liggen in dezelfde regio. Dan is het voor nabestaanden niet zo'n probleem om naar een andere locatie te gaan. Dat helpt ook."

Door de vele opbaringen zijn er ook meer koelsystemen nodig. Dela heeft daarom op drie plekken in Brabant externe ruimten vrijgemaakt voor extra koelcapaciteit.

