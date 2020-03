Sehraz (16) die in coma lag door corona, beseft nog steeds niet wat hem is overkomen

Sehraz vertelt via Skype hoe het met hem gaat (foto: Omroep Brabant).

Sehraz vertelt via Skype hoe het met hem gaat.

De 16-jarige Sehraz uit Breda werd onlangs landelijk nieuws omdat hij ondanks zijn jonge leeftijd en goede gezondheid op de intensive care terechtkwam door corona. De situatie werd zo ernstig dat hij zelfs in coma gehouden moest worden. Nu is de tiener eindelijk thuis en maakt hij het goed, maar de bizarre situatie dringt nog steeds niet helemaal tot hem door. “Ik besef nog steeds niet dat heel Nederland zich druk heeft gemaakt om mij.”

Sehraz gaat met enorme sprongen vooruit, maar is nog wel een beetje zwak, vertelt hij via Skype. “Ik kan wel een beetje lopen maar ben snel moe. Ik kan niet wachten tot ik weer kan sporten en werken. Tot ik mijn gewone leven weer kan oppakken.”

Veel berichten

Toch kan hij nog niet helemaal bevatten wat er de afgelopen weken met hem is gebeurd. “Ik kan me alleen de afgelopen vier dagen herinneren. Ik besef nog niet dat heel Nederland zich druk heeft gemaakt om mij. Ik probeer op alles en iedereen te reageren maar dat lukt niet. Ik heb zoveel berichten ontvangen en zoveel mensen willen me spreken.”

Voorlopig blijft Sehraz bij zijn broer in huis, omdat de rest van zijn gezin nog niet getest is. “Mijn ouders maken zich druk. Dus pas als zij getest zijn, kan ik weer bij hen zijn.”

Voorbeeld

Hij hoopt dat andere jongen het coronavirus serieus nemen door wat er met hem is gebeurd. “Blijf thuis en hou je aan de regels.”

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.