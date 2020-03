Personeel Bernhoven mag gratis overnachten in vakantiehuisjes om reisafstand naar werk te verkleinen

Het ziekenhuis hoeft niet te betalen voor de vakantiehuizen, schrijft de vakantieketen in een persbericht. Misschien komen er in de toekomst nog huizen bij, gezien Roompot door de coronacrisis weinig gasten ontvangt.

Woon-werkverkeer

De huisjes zijn bedoeld voor het ondersteunend zorgpersoneel. Normaal gesproken zijn de huizen voor vier tot zes personen, maar in dit geval zijn de chalets voor een persoon.

De huisjes liggen in een rustig deel van het park, in het groen of aan de waterkant. Het gezin van het personeelslid zou ook in het vakantiehuisje mogen verblijven. Het is niet de bedoeling dat meerdere medewerkers gebruikmaken van een vakantiehuis.

Kwartiertje rijden

De huisjes staan op 12 kilometer afstand van het ziekenhuis. Daarmee kunnen op een autorit van 15 minuten in het ziekenhuis zijn.

