10.000 euro boete voor Bosschenaar als hij ‘coronafeestje’ laat doorgaan

Een Bosschenaar van 21 die een ‘coronafeestje’ in de stad wilde organiseren, is door de gemeente teruggefloten. Als hij het toch laat doorgaan, krijgt hij een boete van 10.000 euro.

Via een WhatsApp-groep verstuurde de Bosschenaar de uitnodigingen voor het ‘feest’. Het is onduidelijk wanneer hij dat wilde houden. De gemeente kan niet lachen met zijn actie. “Even geen feestje in onze gemeente. Dat kan niet in deze tijd, het is illegaal”, zegt een woordvoerder. “We treden daadkrachtig op bij dit soort oproepen.”

Door de coronacrisis zit een feest geven er voorlopig niet in. Het is verboden om in groepjes van meer dan drie personen de straat op te gaan. Als mensen samenkomen, moeten ze anderhalve meter afstand houden tot elkaar.

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.