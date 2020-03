Bavaria maakt desinfectiespray van oud bier en geeft dit aan de zorg in de strijd tegen coronavirus

Die spray is ontwikkeld door de brouwafdeling van Bavaria. "Het gaat om een mengsel van alcohol, water en glycerine", vertelt een woordvoerster. "Glycerine is toegevoegd tegen het uitdrogen van de handen."

'Zorgelijk maar ook fijn'

De desinfecterende spray wordt kosteloos verspreid onder ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en verzorgingshuizen in binnen- en buitenland. "Zo hergebruiken we het bier op een duurzame manier."

Volgens de woordvoerster komen er veel aanvragen binnen voor de 'Bavaria-desinfectiespray'. "Aan de ene kant is het zorgelijk om te merken dat er schaarste is ontstaan, maar aan de andere kant is het ook fijn om op deze manier iets te kunnen doen voor onze zorgverleners. Op dit moment inventariseren we de aanvragen en bekijken we hoe we onze productie hiervoor kunnen opschalen."

Vanzelfsprekend

Nadat de overheid twee weken geleden besloot de horeca te laten sluiten vanwege het coronavirus, zitten veel horecaondernemers met de handen in het haar. Ze maken zich zorgen om de kwaliteit van hun biervoorraad - een aangesloten tank is vier tot zes weken houdbaar - maar ook over hun liquiditeit.

Bavaria laat weten dat het bedrijf het 'vanzelfsprekend vindt om mee te denken met ondernemers over passende oplossingen in deze onzekere tijd'. Ook op financieel vlak. Ondernemers die zorgen hebben over hun liquiditeit krijgen de mogelijkheid om de betalingstermijn van hun factuur te verlengen. Dit geldt ook voor ondernemers die bij Bavaria een lening hebben lopen en daar rente en aflossing over betalen en ondernemers die een horecapand van Bavaria huren.

Of de horeca na 6 april weer open mag, wordt dinsdag bekendgemaakt. Als de overheid beslist de sluiting van de horeca te verlengen, biedt Bavaria aan de betalingstermijn nog verder op te rekken.

