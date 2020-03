Gwen en Ruud maakten zich in Italië al zorgen over wat in Brabant zou gebeuren met het coronavirus

Gwen en haar man Ruud Weiss uit Den Bosch en wonen al ruim een jaar in Italië. Ruud begeleidt voor zijn werk internationale overnames van bedrijven en deze keer bracht een klus het stel voor een langere periode in Bologna. Daar werden zij, eerder al dan bij ons, geconfronteerd met de angst en de gevolgen van het coronavirus.

Symbool van hoop

Gwen: "Eind januari waren al de eerste geruchten dat het virus in Rome was opgedoken. Begin februari had Italië de eerste zieke coronapatiënt. Hij heet Mattia en heel het land kent hem, overigens alleen bij zijn voornaam, als 'Patient 1'. Hij is uitgegroeid tot het symbool van hoop in deze barre tijden en is inmiddels weer genezen en ontslagen uit het ziekenhuis."

Gwen en Ruud zouden op 8 maart voor een tandartsafspraak en familiebezoek enkele dagen naar Nederland afreizen. Maar de gebeurtenissen gingen in Italië toen zo snel dat ze besloten in Bologna te blijven.

"Het land dreigde op slot te gaan. Hier hebben we nu ons huis en ons tijdelijke leven en we waren bang dat we niet meer Italië in zouden komen. Dus zijn we gebleven. Maar we zagen de ernst van de situatie wel meteen in en houden ons dus strikt aan alle maatregelen om zo proberen te voorkomen dat ook wij ziek worden."

Verschil met Nederland

Moeilijk is het niet om in Bologna de ernst en het gevaar van het coronavirus te kunnen inschatten. Want ook daar zijn de straten angstaanjagend stil in een periode waarin normaal het straatleven bruisend en uitbundig is. De Italianen houden zich over het algemeen strikt aan de strenge regels en ook ziet Gwen een verschil met de berichtgeving in vergelijking met die in Nederland.

"Via tv wordt de kijker hier niet gespaard. Regelmatig zien we hier indringende beelden van patiënten, ziekenhuizen en mortuaria die er niet om liegen. In Nederland is dat vaak toch wat afstandelijker. De schrik zit hier goed in, want de sterftecijfers die dagelijks bekendgemaakt worden zijn ook schrikbarend. Net als de beelden van de manier hoe er hier nu met de slachtoffers moet worden omgegaan."

Fit blijven

Gwen en Ruud wonen in een appartement waar ze bijna niet uitkomen. Gewerkt wordt er vanuit huis en alleen voor een bezoek aan de supermarkt mag de straat even opgezocht worden. Wel proberen ze fit te blijven. Door bijvoorbeeld het trapportaal regelmatig op en af te joggen en door fitnesslessen te volgen via een tv-scherm.

"Daarnaast proberen we zoveel mogelijk een vast dagritme aan te houden. We staan op een normale tijd op en proberen op redelijk normale tijden te werken, bewegen, eten en ontspannen. Een goede uitlaatklep voor mij zijn de video's die ik maak sinds het begin van de lockdown."

Want Gwen maakt dagelijks een filmpje die ze familie, vrienden en bekenden opstuurt. Beelden van de dagelijkse gebeurtenissen in het leven van het stel om zo het contact te houden met Nederland.

Zorgen

"Ik maakte me enorme zorgen en sliep slecht. Want we liepen hier wat betreft corona voor op Nederland en vreesde al voor wat daar nu ook gaande is. Het maken van die filmpjes bleek daarbij een fijne uitlaatklep. Omdat ik er ook leuke reacties op krijg ben ik daar nu dagelijks flink wat tijd mee bezig."

Familie, vrienden en bekenden van Gwen en Ruud kunnen het stel daarop zien joggen, ontspannen en werken in het appartement. Zien zingen met buurtbewoners vanuit het raam en een beeld krijgen van de supermarkt en de lege straten van Bologna. Voorlopig gaat Gwen nog wel even door met haar videodagboek.

"Het maken van de filmpjes en het samen zingen met de buren vanuit het raam slaat ons er doorheen. Er is een grote mate van saamhorigheid hier en het besef dat we alleen samen dit virus kunnen stoppen. Er gebeuren ook mooie dingen. We hebben veel tijd om te reflecteren. Het leven draait om gezondheid, familie en vrienden en niet om uiterlijk vertoon en consumeren. Het beste komt weer in ons boven."