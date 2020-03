Geen propvolle parkeerplaatsen en rijen mensen: het is rustig in de Brabantse natuur

Ook in de Oisterwijkse bossen zijn de parkeerplaatsen niet afgeladen vol, zoals vorige week wel het geval was. Natuurlijk zijn er nog wel mensen die deze zaterdag een wandeling gaan maken. “Het is lekker rustig”, aldus een stel. “We zijn expres ’s ochtends gegaan zodat het niet te druk is.” Een man wandelt ook bewust alleen. “Normaal trek ik altijd met vrienden het bos in, maar vandaag heb ik dat maar niet gedaan.”

Propvolle parkeerplaatsen

Premier Rutte riep Nederlanders vrijdag met klem op zoveel mogelijk thuis te blijven. En dat was ook wel nodig, vond boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap. “Afgelopen twee weekenden waren de parkeerplaatsen hier op de Brabantse Wal propvol." Natuurorganisaties kondigen aan de bossen op slot te gooien als dat dit weekend weer zou gebeuren.

Maar zaterdag ziet het er goed uit. "Iedereen houdt zich gelukkig goed aan de regels. We hebben een paar groepjes mensen aangesproken dat ze afstand moeten bewaren. Dat zijn dan vooral jongeren", aldus De Jonge.

Goed voor de natuur

Bij de Loonse en Drunense Duinen merkt Roosen ook aan de natuur dat het minder druk is. “Normaal zijn al die bezoekers in het voorjaar best een belasting voor de natuur. En nu het wat rustiger is, zie je bijvoorbeeld zo nu en dan een ree scharrelen op een plek waar hij normaal niet komt.”

De boswachters zijn tevreden met hoe het nu gaat. “Maar ik ben wel bevreesd voor de berichten die nu verschijnen in de media”, aldus de Jonge. “Als mensen lezen dat het lekker rustig is, hoop ik niet dat ze meteen in de auto springen.”