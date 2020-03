Natuurorganisaties op scherp voor komend weekend: bij massa's mensen gaan bossen op slot

Afgelopen weekend lapten mensen de coronarichtlijnen van de overheid massaal aan hun laars. Daarom trekken de natuurorganisaties Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten nu één duidelijke lijn. De Jonge, boswachter op de Brabantse Wal: ”Het was razend druk in de natuurgebieden. We hebben ons daar echt enorm zorgen om gemaakt. Je zag mensen hutje mutje op elkaar lopen en fietsen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.”

Maatregelen

Vandaar dat de natuurorganisaties hebben besloten de komende dagen strenge maatregelen nemen. “We bekijken de situatie van uur tot uur. Als het te druk wordt sluiten we meteen de natuurgebieden en parkeerplaatsen af. Daarnaast zullen wij de mensen waarschuwen met informatieborden en indien nodig aanspreken op hun gedrag."

Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken, is het devies. Preventieve sluiting van de natuurgebieden is niet aan de orde. “Maar ga je naar het bos dit weekend mijd dan drukke plaatsen. En zie je dat de parkeerplaats vol staat, rijd dan door en zoek een ander natuurterrein.”

Groepsvorming

Maandag werd een nieuw pakket maatregelen afgekondigd. Hierdoor is het voor de boswachters nu ook mogelijk om te handhaven op groepsvorming. Toch hoopt De Jonge dat het niet zover hoeft te komen.

“Wij vinden het belangrijk dat onze gebieden open blijven. Wij snappen heel goed dat mensen, die de hele week thuis werken of gewoon ‘opgehokt’ zitten, heel blij zijn dat ze even de natuur in kunnen.”

Uitkijkposten

Voor vogelliefhebbers zijn niet alle uitkijkposten open. De torens waar mensen te dicht op elkaar staan zijn al gesloten. Op andere uitkijkplekken waar mensen wel terecht kunnen, hangen waarschuwingsborden met de landelijke richtlijnen.

“Mensen kunnen dus nog wel naar de mooie plekken en vogels kijken. Want laten we niet vergeten dat we in een van de mooiste seizoenen van het jaar zitten. De vogels beginnen te broeden. Het is heerlijk en ontspannend om je hoofd uit te laten waaien en te genieten van de natuur in Brabant”, besluit de boswachter.

