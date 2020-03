Carnaval was waarschijnlijk katalysator van verspreiding coronavirus in Brabant

Zo zijn er tekenen dat carnaval virusverspreiding versnelde in de regio’s Tilburg, Loon op Zand, Breda, Prinsenbeek en Uden. Kluytmans, werkzaam in het Amphia Ziekenhuis in Breda, noemt dit brandhaarden wat betreft aantallen besmettingsgevallen in Brabant. Daar zijn relatief veel coronapatiënten. Maar, wat de rol van carnaval betreft nuanceert hij: “Om dat echt te kunnen staven moet je hard bewijs hebben. Dat hebben we nog niet, wel stevige aanwijzingen.”

De voorbije weken is de rol van carnaval vaker in verband gebracht met Brabant dat het meeste aantal coronagevallen in Nederland herbergt. Niet alleen zijn hier de meeste mensen positief getest, ook ligt het aantal ziekenhuis- en ic-opnames hier hoger dan elders in het land.

Coronasymptomen voor carnaval

Het onderzoek dat Kluytmans en andere onderzoekers uitvoerden, laat zien dat twee positief geteste ziekenhuismedewerkers het coronavirus 'met grote waarschijnlijkheid’ al in de week voor carnaval hadden. “Mensen zijn met lichte klachten als kuchen en snotteren carnaval gaan vieren. In volle tenten is een virus dan natuurlijk snel overdraagbaar”, zegt Kluytmans.

Begin maart zijn 1100 ziekenhuismedewerkers met milde klachten getest op het coronavirus. Op 12 maart werd duidelijk dat 86 positief getest waren. Onderzoekers, onder wie Kluytmans, analyseerden de tests en klachten die medewerkers aangaven te hebben.

Zeven van hen stelden milde klachten te hebben voordat op 27 februari in ons land de eerste coronabesmetting officieel werd vastgesteld. Het coronavirus was dus waarschijnlijk eerder in Nederland en dat is volgens Kluytmans ook ‘niet zo verbazingwekkend’. “Het moet wel heel raar lopen als de eerste patiënt die positief getest is, daadwerkelijk de eerste persoon was met het coronavirus”, zegt hij.

Geruststellend

Uit de studie blijkt ook dat mensen die besmet waren lang niet altijd last hadden van ernstige klachten, zoals benauwdheid of koorts. Het waren vooral milde klachten waar positief getest ziekenhuispersoneel mee kampte. Zij dachten last te hebben van een gewone verkoudheid en sommigen zijn gewoon gaan werken.

Kluytmans stelt dat de vele milde gevallen ‘geruststellend’ zijn. “We keken aanvankelijk naar een virus met hoge sterftecijfers. Maar dat lijkt bij onze medewerkers niet het geval te zijn. Veel besmette mensen lijken onder de radar te blijven en dat is een positief signaal. Des te groter deze groep, hoe groter de kudde-immuniteit is waar we naar streven.”

Massaal testen

Een schatting van hoeveel mensen het virus dan daadwerkelijk hebben (gehad), zegt Kluytmans niet te kunnen geven. “Dat kan je onderzoeken door massaal te testen op afweerstoffen in het bloed. Maar deze testen zijn nog niet grootschalig beschikbaar. Dit zijn wel zaken die we in de nabije toekomst gaan onderzoeken.”

Kluytmans waarschuwt echter voor al te veel optimisme. Voor veel jongeren mag het coronavirus dan relatief onschuldig zijn, maar voor wie oud en kwetsbaar is, is het coronavirus extreem vervelend. “We moeten dus onverminderd zorgen dat dit zich niet onbeheerst verspreid."

