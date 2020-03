Huisarts waarschuwt met aangrijpend coronaverhaal: 'Doodziek en alleen met je angsten is slopend'

"Corona is geen griep! Was je handen en blijf zoveel mogelijk thuis." Een Geffense huisarts waarschuwt op Facebook voor het coronavirus door een aangrijpend verhaal van een patiënt te delen. "Als u dit niet van mij aanneemt, doet u dat misschien wel nadat u het persoonlijke verhaal van een patiënt van mij gelezen hebt."

Op verzoek van de huisarts heeft de bewuste patient in een blog zijn ervaringen gedeeld. Deze patiënt was aanvankelijk vrij laconiek over het coronavirus. "Het zal allemaal wel meevallen." Die houding veranderde radicaal toen zijn familie en hij zelf ziek werden.

Hieronder een kort relaas uit zijn dagboek:

Maandag 9 maart. "Mijn beide ouders zijn ziek. Ze hoesten en hebben koorts. Ik zet een pan verse kippensoep bij de voordeur, zwaai naar ze en ga naar huis."

Twee dagen later krijgt hij zelf last van een kriebelhoestje. "Voor ik het wist was ik zelf ziek, goed ziek. Ik was benauwd, misselijk en moest hoesten. Met moeder ging het inmiddels beter maar met ons pap ging het steeds slechter."

Maanpak

"Op donderdag kwam de huisarts in een soort maanpak bij mijn vader langs. Ondertussen lag ik alleen in de garage ziek te zijn. Ik kon mijn ouders niet helpen en steunen en zij mij niet."

Maandag een week nadat mijn ouders ziek werden, werd zijn vader opgenomen in het ziekenhuis. "Mijn moeder mocht er niet bij zijn, ze was zelf nog aan het hoesten. Ik voelde me ook alleen maar slechter worden en had een longontsteking. Niemand die me kon troosten, vast kon pakken of kon zeggen dat het goed zou komen. Wat voelde ik me eenzaam en bang."

Te zwak om naar de wc te gaan

De dagen erna voelt hij zich alleen maar slechter worden. "Inmiddels lag mijn vader op de intensive care aan de beademing en werd hij in slaap gehouden. Ik kon mezelf niet eens meer douchen. Naar het toilet gaan was al te zwaar. Zo zwak, zo ziek, zo benauwd."

Pas na dertien dagen verbetert de gezondheid een beetje "Ik kreeg weer wat eetlust, maar toen kwam de volgende klap. Een broer van ons pap werd opgenomen. Hij moest meteen aan de maximale beademing. Helaas was het al te laat. Ik zat nog steeds ziekjes in de garage. Ik kon mijn moeder niet troosten en zij mij niet. Dat is zo eenzaam."

Onderschat

"Mensen onderschat het niet. Corona is een sluipmoordenaar. Corona is niet zomaar een griepje. Het is bloedserieus. Het maakt mensen zwak, ziek, doodziek en laat mensen sterven, dus blijf thuis! Blijf uit de buurt van anderen. Was je handen, ontsmet je huis, je wc. Let op elkaar en bel een ander wat vaker, zeker als ze ziek zijn."

"Ziek zijn is niet fijn, maar doodziek en alleen met je angsten en gedachten is slopend! Helaas spreek ik uit ervaring en ik ben er nog niet."