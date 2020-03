Toch feestjes in Dongen, Loon op Zand en Waalwijk ondanks coronamaatregelen, politie grijpt in

Er zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere feestjes in Brabant beƫindigd door de politie. Feesten en bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen kunnen sommige Brabanders het toch niet laten.

In Dongen moesten agenten twee keer optreden. In woningen aan de Pruimengaarde en de Bradleystraat werden er feestjes gegeven. De politie heeft die beëindigd en de feestvierders een waarschuwing gegeven. Hoeveel personen er in beide huizen precies aanwezig waren, is onduidelijk.

Ook feestjes in Loon op Zand en Waalwijk

In Loon op Zand stonden er op de Lyra vijf mensen alcohol te drinken om een vuurkorf heen. De buurtbewoners deden dat op een grasveld. De politie heeft ook hier waarschuwingen uitgedeeld en het vijftal weggestuurd om zo het feestje te stoppen.

In Waalwijk was er ook een feestje aan de gang op de Besoyensestraat. De politie had een melding van geluidsoverlast binnengekregen. In de woning waren vier personen aanwezig en er is een waarschuwing gegeven waarna het rustiger werd.

Handhaving

In geen van de gevallen zijn er boetes uitgedeeld. Politiewoordvoerder Rob Luijten laat weten dat het verbod op bijeenkomsten en feestjes een bestuurlijke maatregel is. Die wordt vooral gehandhaafd door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

"Bij excessen treden we natuurlijk wel op en worden er gewoon boetes uitgedeeld, maar we moeten mensen ook een beetje opvoeden en de kans geven te wennen aan de maatregelen", aldus Luijten. De politie controleert ook actief op samenscholingen en bijeenkomsten.

Boetes

Toch benadrukt Luijten dat als er willens en wetens een feestje wordt georganiseerd, toch echt boetes volgen. "Als je meerdere personen uitnodigt en eten en drinken inslaat, dan is het overduidelijk dat je de maatregelen niet opvolgt." Bezoekers van bijeenkomsten riskeren een boete van 390 euro.

Dat er nu alleen waarschuwingen zijn uitgedeeld ligt volgens Luijten aan de situatie ter plekke. "De agenten maken zelf die afweging, maar naarmate de maatregelen langer van kracht zijn, zal er ook strenger gehandhaafd worden."

'Politie heeft het heel rustig nu'

Al wil de politiewoordvoerder toch benadrukken dat het merendeel van de burgers zich netjes aan de coronamaatregelen houdt. "Soms is het wat onwennig, soms gebeurt het onbewust dat die anderhalve meter even niet gehaald wordt, maar over het algemeen heeft de politie het heel rustig nu."