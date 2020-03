Wielrenner (63) die bij Son werd aangereden door automobilist is overleden

Volgens ooggetuige Paul Wubben (51) was er sprake van een 'enorme klap'. Aan de schade aan de auto was goed te zien hoe enorm de impact moet zijn geweest.

'Ik dacht dat de auto tegen de bussluis was gereden'

Paul fietste woensdagmiddag lekker een rondje op zijn mountainbike toen hij de klap hoorde. "Ik dacht eerst dat die auto tegen een bussluis reed of zo. Ik zag wat vliegen, een bumper of zo. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat de auto een fietser had geraakt.” Naast de auto stond een jongeman. “Hij had zijn telefoon in zijn hand en hij was helemaal in paniek.”

De geraakte wielrenner is met spoed naar een ziekenhuis gebracht maar is daar alsnog overleden.

Op de plaats van het ongeluk zijn inmiddels door meerdere mensen bloemen neergelegd.

