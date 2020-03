Bijna iedereen houdt zich aan richtlijnen RIVM: 'Handhavers en agenten hoeven amper op te treden'

TILBURG -

Politieagenten en handhavers hoeven dit weekend in Brabant maar weinig op te treden tegen mensen die de corona-adviezen negeren. "Het is overwegend rustig. Her en der wordt nog wel gewaarschuwd, maar bijna iedereen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM", meldt een woordvoerder namens de gezamenlijke veiligheidsregio's in die provincie.