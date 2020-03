De spoedeisende hulp mist de 'gewone' patiënten: 'Waar is iedereen met een hartaanval?'

“Ondanks de coronadrukte gaat het er niet chaotisch aan toe bij spoedeisende dienst”, vertelt Wendy Thijssen van de spoedeisende hulp van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven in het Omroep Brabant-programma KRAAK. “Maar waar zijn alle hartaanvallen en blindedarmontstekingen?

Wendy verbaast zich over het gebrek aan gewone patiënten bij de eerste hulp van het ziekenhuis. “Er wordt minder gesport en met de auto gereden. Dat verklaart het lage aantal botbreuken en nog ernstigere letsels.”

Waar zijn ze?

“Maar er zijn ook veel minder mensen die zich melden met een hartaanval, herseninfarct en andere aandoeningen die mensen overvallen. Zoiets kun je niet uitstellen. Misschien durven zij wel niet te komen of denken ze dat we toch geen plek hebben”, hoor je Wendy hardop denken.

Wendy Thijssen vertelt in KRAAK. over haar werk in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Een verklaring heeft ze niet voor dit fenomeen in het Catharina Ziekenhuis. Of dit ook speelt in andere Brabantse ziekenhuizen weet ze niet. Wel kan ze iedereen geruststellen. “De Brabantse ziekenhuizen hebben genoeg capaciteit, zowel op de intensive care als op de verpleegafdeling. Er zijn genoeg bedden.”

Brabant gaat het redden

En voor het geval er in een ziekenhuis toch een beddentekort is, omdat de ziekenhuizen goed samenwerken is er volgens Wendy altijd wel ergens een bed vrij. "Dit weekend beleven we in Brabant waarschijnlijk het piekmoment. Ik sluit niet uit dat wij binnenkort patiënten van buiten onze provincie hierheen halen. We lopen toch voor op de rest van Nederland.”

