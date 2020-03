Man achter coronafeestje heeft spijt: ‘Ik had geen kwade bedoelingen’

Een feestje met drank, joints en muziek om even aan de realiteit van nu te ontsnappen. Dat was het idee van de 21-jarige Bosschenaar die afgelopen vrijdag in het buitengebied van Den Bosch een illegaal feestje wilde geven. De gemeente kwam erachter en dreigde met een dwangsom van 10.000 euro. De organisator heeft nu spijt. "Ik had geen kwade bedoelingen."

De organisator die zichzelf 'Duplo' noemt, stuurde de uitnodiging voor het feestje afgelopen dinsdag via WhatsApp naar ‘veel mensen’. Hij wilde 'gewoon' een gezellig avondje voor jongeren die thuis problemen hebben: “Iedereen moet thuisblijven. Maar dat is voor sommige jongeren heel moeilijk als ze door hun ouders naar buiten worden geschopt. Dan is het fijn om bij elkaar te komen.”

Volgens de Bosschenaar had hij wel maatregelen genomen om het feest veilig te vieren. “We hadden mondkapjes en genoeg desinfecterende gel om een hele winkel te bevoorraden.”

Dat door de overheid werd opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven en elkaar vooral niet op te zoeken, had Duplo wel meegekregen. Maar bij het organiseren van het feest stond hij daar niet bij stil. “Verstand komt altijd later. Als je zoiets hebt gedaan, denk je pas achteraf dat je het beter anders had kunnen doen.”

‘Ik ben dom geweest’

Vrijdagavond stak de gemeente Den Bosch een stokje voor het feest. Zou het feest doorgaan, dan zou de organisator een dwangsom van 10.000 euro krijgen. “Dat schrikt wel af”, zegt Duplo. “Ik ben best wel dom geweest. Ik heb niet goed beseft wat de gevolgen zouden zijn.”

Terwijl Duplo door de gemeente en de politie werd gewaarschuwd, kwamen er volgens hem al mensen naar de feestlocatie toe: “We hebben ’s avonds nog zelf moeite gedaan om iedereen bij die plek weg te houden door ze zelf weg te sturen.”

Voorlopig heeft de Bosschenaar geen nieuwe feestplannen, in ieder geval niet zolang de coronacrisis het land in zijn greep houdt. “We lopen te veel risico. Die maatregelen nemen ze niet voor de lol. Ik heb het erover gehad met mensen in mijn omgeving en dat heeft mijn ogen geopend. Dit kan niet in deze tijd.”

