Vader na familiedrama nog gezien bij supermarkt en snackbar

De politie is op zoek naar camerabeelden van Onur Kandemir, de 33-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het gezinsdrama in Etten-Leur.

Uit onderzoek is gebleken dat Kandemir, de vader van het gezin dat zaterdag om kwart over zes dood werd aangetroffen, rond 17:30 uur is gezien in de omgeving van een supermarkt aan het Van Bergenplein. De man is rond dat tijdstip ook lopend te zien op camerabeelden van een snackbar gelegen aan dat zelfde plein. Waarschijnlijk is hij van de Dasseburcht naar het Van Bergenplein gelopen. Het is op dit moment nog onbekend hoe de spoorloze Kandemir zijn weg heeft vervolgd vanaf het Van Bergenplein.

Deel beelden

"Beschikt u over een beveiligingscamera en woont u in de omgeving, zoals weergegeven op de kaart, dan vragen we u om hulp. Ziet u op uw camerabeelden de verdachte? Neem dan contact met ons op en deel de beelden met ons", meldt de politie in een persbericht.

LEES OOK:

