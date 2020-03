Afstortkluis opgeblazen in Kaatsheuvel: 'Ik hoorde een auto wegrijden, hard gegil en nog een auto'

De plofkraak vond volgens een getuige rond drie uur plaats. "Ik werd wakker door een heel harde knal", laat ze weten. "Ik hoorde kort daarna een auto wegrijden, daarna hard gegil en vervolgens weer een auto wegrijden Een van de auto's had een luide motor."

Zo zag de afstortkluis eruit voor de ontploffing (afbeelding: Google Streetview).

Twee daders

Een woordvoerder van de politie gaat uit van twee daders. Die zouden zijn gevlucht richting de Europalaan.

Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De omgeving is afgezet. De politie doet onderzoek.

Tweede keer in korte tijd

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een afstortkluis wordt opgeblazen. Woensdagnacht gebeurde dit ook al bij het gebouw van de Rabobank aan de Taxandriaweg in Waalwijk. Of hierbij iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.