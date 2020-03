Huisartsen doen oproep: 'Blijf contact opnemen, ook als het niet over corona gaat'

De medische zorg in onze provincie staat al weken in het teken van corona. Toch is het ook belangrijk om met andere klachten gewoon contact op te nemen met de dokter. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) doet een oproep: "Neem ook contact op bij andere klachten!"

Judith van Empel van de LHV geeft aan dat veel mensen een afweging maken of ze de huisarts wel of juist niet zullen bellen in deze tijden. "Dat doen mensen altijd wel, en dat is ook goed, maar bij bijvoorbeeld pijn op de borst moet je echt de huisarts bellen. Dat kan niet wachten."

85% minder belletjes

Een huisarts in Deurne gaf aan dat hij normaal 100 tot 150 telefoontjes per dag krijgt. Dat zijn er nu nog maar 20. Een enorme daling, vermoedelijk omdat mensen in deze tijden van corona de huisarts niet extra willen belasten.

Judith van Empel van de LHV: "Dat beeld herken ik wel, maar we hebben geen cijfers." Ze wil niet te snel conclusies trekken, ook omdat de situatie van dag tot dag kan veranderen. “We hebben dit nog nooit meegemaakt."

Inhaalslag

Het zou kunnen dat mensen die nu hun huisartsbezoek uitstellen, na de coronacrisis allemaal tegelijk naar de huisarts gaan. Van Empel: "Het zal zeker impact hebben, maar het is ook goed om te zien dat op veel plekken een goede scheiding plaatsvindt. Op de meeste plekken hebben ze wel een manier gevonden om de patiëntenstroom te scheiden en blijft er ruimte voor de niet-coronapatiënt", zegt Van Empel.

Bij twijfel kunnen mensen ook altijd kijken op Thuisarts.nl, de site van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hierop is te vinden wat je moet doen als je klachten hebt. Wanneer je echt de dokter moet bellen en wanneer het nog even kan wachten.