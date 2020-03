Geen bijeenkomst na gezinsdrama Etten-Leur, gedode kinderen zijn 2 en 6 jaar oud

Er komt geen bijeenkomst voor de mensen in Etten-Leur die zich betrokken voelen bij het gezinsdrama van zaterdag. Dit schrijft burgemeester Miranda de Vries aan de buurt. De coronacrisis maakt zo’n bijeenkomst onmogelijk. Wel kunnen mensen contact opnemen met maatschappelijk werk. De burgemeester schrijft in haar brief ook dat de gedode kinderen 2 en 6 jaar oud waren.

In de brief toont De Vries haar medeleven met de bewoners en omwonenden van de Dasseburcht. In een huis aan deze straat werden zaterdagavond vier doden gevonden.

Vader wordt gezien als dader

De slachtoffers zijn vier bewoners van het pand: een meisje van twee en een jongen van zes jaar oud, hun moeder en hun oma. De vader van de kinderen wordt als de dader gezien. De politie verspreidde zondag een opsporingsbericht, inclusief foto en naam. Het gaat om de 33-jarige Onur Kandemir. Hij werd zondagmiddag nog gezien op het Van Bergenplein in Etten-Leur.

In de brief aan de buurt spreekt burgemeester Miranda de Vries van een tragische gebeurtenis, die een schok heeft veroorzaakt. Ze adviseert mensen die vragen, zorgen of vrees hebben, contact op te nemen met maatschappelijk werkinstelling Surplus. Medewerkers hiervan kunnen telefonisch psychologische hulp verlenen. Het is niet bekend of hiervan al gebruik is gemaakt

'Overal is het stil'

Op Twitter spreekt burgemeester De Vries van een moeilijke tijd en van een heel andere ramp dan de coronacrisis. Overal in de buurt is het stil, schrijft ze, en wat het nog dramatischer maakt: ‘Elkaar vasthouden kan niet.’ Ze schrijft ook dat ze kort op bezoek was bij de naaste buren van het gezin, dat slachtoffer is geworden van het familiedrama.

In de brief aan de bewoners en omwonenden van de Dasseburcht meldt De Vries ook dat de politie waarschijnlijk nog enkele dagen aanwezig zal zijn in en om het huis waar de doden zijn gevonden. Het is niet bekend of de oproep van de politie om uit te kijken naar de vermoedelijke dader, reacties heeft opgeleverd. Evenmin is duidelijk of bijvoorbeeld Bureau Brabant, maandagavond, en Opsporing Verzocht, dinsdagavond, stilstaat bij het gezinsdrama in Etten-Leur.

